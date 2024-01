Volkswagen desenvolve bateria que poderá manter-se intacta após 500 mil km

A Volkswagen encontra-se numa situação difícil na sua transição para os veículos elétricos (VE). O grupo automóvel meteu-se numa verdadeira confusão de plataformas, software e carros que não desafiaram o domínio da Tesla na Europa e nos Estados Unidos. Mas a fabricante tem agora boas notícias acerca das suas baterias, finalmente.

A situação da marca está terrível. A procura que estão a receber é menor do que o esperado e até criaram um plano que envolve poupar 10 mil milhões de euros nos próximos anos. Mas no meio de todo este caos, a Volkswagen recebeu uma boa notícia.

As baterias de estado sólido prometem tudo o que os críticos alegam contra este tipo de tecnologia: serão mais seguras, mais rápidas a carregar e terão uma autonomia enorme, superior a 1000 km.

De momento, o mais próximo que temos é a bateria de estado semi-sólido da NIO. Com ela, a empresa conseguiu percorrer mais de 1000 km com uma única carga, mas o preço da bateria é tão elevado que custa tanto como um Mercedes Classe C.

PowerCo: empresa que desenvolve baterias para a Volkswagen

As promessas, no entanto, são tão ambiciosas que a maioria dos fabricantes está a trabalhar no seu desenvolvimento ou, pelo menos, tem investimentos em empresas que se dedicam a isso. É o caso da Volkswagen com a PowerCo, a sua empresa de desenvolvimento e produção de baterias.

A PowerCo verificou os progressos da empresa americana QuantumScape, que afirma ter obtido excelentes resultados com a sua célula de bateria de estado sólido. De acordo com a empresa, a bateria passou num teste que a submeteu a 1000 ciclos de carga. Após este período, a bateria não sofreu danos e perdeu apenas 5% da sua capacidade.

Segundo a PowerCo, 1000 ciclos representam cerca de 500 mil km percorridos num veículo homologado para 500 a 600 km no ciclo WLTP. Perder apenas 5% da capacidade após este período é uma boa notícia, uma vez que, atualmente, a maioria das marcas oferece garantias entre sete e dez anos ou entre 150 mil e 200 mil km, consoante o que ocorrer primeiro.

Durante esse período, as empresas substituem a bateria se a sua capacidade descer abaixo dos 70 a 80 %. Cada marca tem as suas próprias garantias.

No entanto, convém recordar que a maioria dos fabricantes envolvidos no desenvolvimento destas baterias de estado sólido tem como objetivo a sua comercialização até ao final desta década e que o preço destes acumuladores de energia ainda não foi determinado.

Leia também: