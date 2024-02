O que fazer quando o Apple Watch alerta para uma fibrilhação auricular?

Saiba como configurar o Histórico de FA para monitorizar com que frequência o seu coração apresenta sinais de FibA e como registar fatores da vida quotidiana que podem ter impacto sobre a sua patologia.

Acerca da FibA e do Histórico de FA

A fibrilação auricular (FibA) é um tipo de ritmo cardíaco irregular em que os batimentos das cavidades superiores e inferiores do coração estão dessincronizados.

Segundo os Centros para o Controlo e a Prevenção de Doenças, cerca de 2% das pessoas com idade inferior a 65 anos e 9% das pessoas com idade igual ou superior a 65 anos têm FibA. As irregularidades no ritmo cardíaco tornam-se mais comuns à medida que as pessoas envelhecem. Algumas pessoas com FibA não têm quaisquer sintomas. Outras pessoas têm sintomas que podem incluir batimento cardíaco acelerado, palpitações, fadiga ou falta de ar.

A FibA é uma patologia crónica, mas a quantidade de tempo passado em FibA pode variar. As pessoas com FibA têm, frequentemente, vidas saudáveis e ativas. A quantidade de tempo que o seu coração está em FibA pode potencialmente ser reduzida com exercício regular, uma alimentação saudável e adequada à doença, um peso saudável e o tratamento de outras patologias clínicas que possam piorar a FibA. Se não for tratada, a FibA poderá causar insuficiência cardíaca ou a formação de coágulos sanguíneos que, por sua vez, poderão provocar um AVC.

O Histórico de FA oferece-lhe uma visibilidade de longo termo da quantidade de tempo que o seu coração apresenta sinais de FibA, também conhecida como carga de FibA, para que possa partilhar esta informação com o seu médico para conversas mais detalhadas.

Requisitos

Tem de ter um diagnóstico de fibrilhação auricular por parte de um médico.

Atualize o iPhone para a versão mais recente do iOS e o Apple Watch para a versão mais recente do watchOS.

Tem de usar o Apple Watch pelo menos 12 horas por dia durante 5 dias por semana para receber consistentemente estimativas.

A Frequência cardíaca e Deteção de pulso têm de estar ativados no Apple Watch.

O Histórico de FA não se destina a pessoas com menos de 22 anos.

Configurar o Histórico de FA

No iPhone, abra a app Saúde. Toque em Explorar e, em seguida, em Coração. Toque em Histórico de FA. Toque em Configurar e, em seguida, toque em Começar. Introduza a sua Data de nascimento. Selecione Sim para indicar que foi diagnosticado com FibA por um médico e, em seguida, toque em Continuar. Toque em Continuar para saber mais acerca do Histórico de FA, dos resultados que poderá ver e dos fatores da vida quotidiana. Toque em OK.

Registar fatores da vida quotidiana

O Histórico de FA analisa periodicamente o seu ritmo cardíaco quanto a sinais de FibA. Embora a FibA possa ocorrer em qualquer altura, existem fatores que poderão ter impacto sobre a percentagem de tempo que o seu coração apresentou sinais de FibA na semana anterior. O Histórico de FA considera os seguintes fatores, que podem ter impacto sobre a percentagem de tempo que o seu coração está em FibA:

Minutos de exercício

Sono

Peso

Consumo de álcool

Minutos de atenção plena

Se usar o Apple Watch consistentemente enquanto faz exercício, dorme ou medita, os seus Minutos de exercício, Sono e Minutos de atenção plena são registados automaticamente. Pode tocar em cada fator da vida quotidiana e, em seguida, tocar em Registar para registar manualmente as respetivas informações. Também pode tocar numa app de terceiros sugerida para a descarregar da App Store para a monitorização de cada fator.

Ver estimativa do Histórico de FA

Após a recolha de leituras suficientes, todas as segundas-feiras irá receber alertas semanais no Apple Watch com a percentagem estimada de tempo que o seu coração apresentou sinais de FibA na semana anterior. Também pode visualizar o histórico em maior detalhe na app Saúde.

No iPhone, abra a app Saúde. Toque em Explorar e, em seguida, em Coração. Toque em Histórico de FA. Se tiver o Histórico de FA guardado nos seus Favoritos, também pode aceder ao mesmo a partir do separador Resumo.

A estimativa Histórico de FA é apresentada como percentagem. Uma percentagem inferior significa que o seu coração esteve em FibA menos frequentemente, enquanto uma percentagem superior representa uma maior frequência. O Histórico de FA nunca será apresentado como 0%. Em vez disso, será apresentado como 2% ou um valor menor.

Também pode tocar em Mostrar fatores da vida quotidiana para comparar um Fator da vida quotidiana com o Histórico de FA.

Ver os destaques do Histórico de FA

Os destaques do Histórico de FA mostram o dia da semana e a hora do dia em que o coração mostra com maior frequência sinais de FibA. Desta forma, é possível avaliar como os fatores da vida quotidiana poderão estar a afetar a sua condição. Após a recolha de leituras suficientes, os destaques do Histórico de FA ficam disponíveis após 6 semanas de uso do Apple Watch.

No iPhone, abra a app Saúde. Desloque-se até Destaques. Toque em Histórico de FA.

Partilhar o Histórico de FA

Se tiver configurado a partilha dos dados de saúde na app Saúde, familiares e amigos poderão receber atualizações sobre o seu Histórico de fibrilhação auricular (FA). Se vive nos Estados Unidos, pode também partilhar o Histórico de fibrilhação auricular automaticamente com profissionais de saúde registados.

Também pode exportar os dados do Histórico de fibrilhação auricular para um PDF para partilhar. No Histórico de FA, desloque-se para baixo até Opções e toque em Exportar PDF. Toque no botão Partilhar para enviar o PDF para alguém nos seus Contactos, guarde-o na app Ficheiros ou utilize o AirDrop para o enviar para outro dispositivo.

Aspetos que deve ter em conta