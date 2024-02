Impressionante! NASA captou uma erupção de lava na extensão de neve da Islândia

A NASA brinda-nos, frequentemente, com imagens impressionantes da Terra e dos fenómenos que nela têm lugar. Desta vez, a agência norte-americana captou uma erupção de lava na extensão de neve da Islândia.

A par da investigação científica que conduz e do desenvolvimento que promove, a NASA vê e regista fenómenos impressionantes, pela Terra e pelo espaço. Os registos não escasseiam e temos, com frequência, imagens que nos dão uma ideia daquilo que existe fora do planeta e da perspetiva deste a partir do espaço.

Recentemente, a agência norte-americana captou uma erupção vulcânica que teve lugar na extensão de neve da Islândia, na península de Reykjanes.

Esta última erupção, que acontece como o terceiro evento deste tipo desde dezembro de 2023, começou no início de 8 de fevereiro, com lava a atingir 80 metros de altura ao longo de uma fissura de três quilómetros perto do Monte Sýlingarfell.

A atividade vulcânica suscitou admiração, bem como preocupação, por parte dos habitantes locais e dos especialistas, uma vez que estava a acontecer a norte da aldeia piscatória de Grindavík, e a leste da central elétrica de Svartsengi e do spa geotérmico Blue Lagoon.

A NASA captou a imagem no dia 10 de fevereiro, utilizando tecnologia avançada de satélite, o Operational Land Imager-2 (OLI-2) da NASA, a bordo do Landsat 9.

Combinando observações infravermelhas e visíveis, a NASA mostra a assinatura térmica da lava contra a paisagem de neve. A lava mais fria expelida em janeiro perto de Grindavík parece preta em contraste com as erupções mais recentes.

Segundo a NASA, apesar da localização relativamente remota da fissura, o fluxo de lava representou desafios para a infraestrutura próxima. Enquanto grande parte da lava fluía para o leste, para áreas despovoadas, alguns riachos invadiram o oeste, em direção à central e ao spa.