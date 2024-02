IRS 2024: Faltam apenas 2 dias para estas ações! Não esquecer

Já estamos no segundo mês do ano e além de tudo o que temos de fazer, temos de cumprir o calendário fiscal. Recentemente já publicamos aqui algumas datas relativas ao IMI e IVA e também aos IRS. Não se esqueça de realizar estas duas ações (se for necessário) no que diz respeito ao IRS.

IRS: Agregado familiar e residência no interior...

No próximo dia 15 de fevereiro termina o prazo para realizar algumas ações no que diz respeito ao IRS. Se casou, teve filhos, ou algum dos seus filhos deixou de reunir condições para ser considerado dependente (se fez 26 anos, por exemplo), deve comunicar essas alterações no Portal das Finanças, na zona relativa ao agregado familiar.

A atualização pode ser feita até 15 de fevereiro - veja aqui como fazer.

Até dia 15 de fevereiro deve também comunicar os encargos com rendas em resultado da transferência da sua residência permanente para um território do Interior do país.

Os senhorios com contratos de arrendamento de duração igual ou superior a dois anos (com data de início ou renovação a partir de 2019), devem informar desta situação para beneficiarem de uma redução da taxa de IRS face à taxa especial de 28%. Também a cessação dos contratos de arrendamento de longa duração deve ser comunicada até dia 15 de fevereiro.