CEO da Nvidia diz que o setor da IA vai valer 2 biliões de dólares em 5 anos

Não é novidade para ninguém que realmente o mercado da Inteligência Artificial tem crescido de dia para dia a olhos vistos. Mas o CEO da Nvidia tem uma visão bastante ambiciosa e acredita que o setor da IA vai valer 2 biliões de dólares em 5 anos.

Setor da IA pode valer US$ 2 biliões em 5 anos? Huang acredita que sim!

Já por diversas vezes que aqui falamos sobre a importância das placas gráficas avançadas e profissionais da Nvidia para o desenvolvimento e funcionamento dos sistemas de Inteligência Artificial. A empresa norte-americana tem sido das que mais tem lucrado com este mercado, o que a motiva para oferecer equipamentos cada vez mais poderosos.

Todo o cenário é vantajoso para a empresa verde e recentemente o seu CEO, Jensen Huang, disse durante o evento World Government Summit, no Dubai, que a Inteligência Artificial será um dos principais aliados da economia global no futuro. Para além disso, o executivo acredita ainda que o setor da IA vai valer aproximadamente 2 biliões de dólares em servidores pro todo o mundo, num período entre quatro a cinco anos.

Segundo Huang:

Estamos apenas no início desta nova era e o que acontece é que há um bilião de dólares de base instalada nos servidores ao redor do planeta. Nos próximos quatro, cinco anos teremos 2 biliões de dólares em servidores que estarão a alimentar os softwares ao redor do mundo. Tudo será acelerado e esta arquitetura para computação acelerada é a ideal para a próxima geração de software chamada de IA generativa.

Para além disto, o dono da Nvidia também acrescenta não devemos temer estes avanços na indústria, uma vez que as IAs já estão a ser desenvolvidas para existir juntamente com as ações humanas e até já nos ajudam nas tarefas do nosso dia-a-dia.