Os conflitos entre os Estados Unidos e a China continuam a trazer várias consequências para o mundo tecnológico, condicionando a vida dos negócios do setor e também dos consumidores de outros países. E as mais recentes informações indicam que a fabricante de chips norte-americana Applied Materials processou a sua rival chinesa Mattson acusando-a de espionagem ao longo de 14 meses.

Applied Materials processa a chinesa Mattson por espionagem

A empresa Applied Material está sediada em Santa Clara, na Califórnia, e é uma das maiores fornecedoras de equipamentos de fabrico de chips dos Estados Unidos sendo também fabricante de semicondutores. E as últimas notícias indicam que a gigante norte-americana processou a sua rival chinesa Mattson, acusando-a de espionagem. Curiosamente, a Mattson é originalmente uma empresa californiana que foi adquirida há alguns anos pelo país asiático.

De acordo com as informações reveladas, a Applied Materials avançou com uma ação judicial onde acusa a Mattson de espiar e roubar os dados confidenciais dos seus trabalhadores ao longo de 14 meses após a sua aquisição pela China.

A Mattson foi criada nos EUA, com sede em Fremont, na Califórnia, e no ano de 2016 foi comprada pela chinesa Beijing E-Town Dragon Semiconductor Industry Investment Center. Apenas um ano depois da aquisição, a empresa organizou uma procura por talentos e contratou 17 engenheiros veteranos. No entanto, entre esses mesmos engenheiros, havia um chefe de departamento e investigadores que tinham na sua posse informações empresariais e confidenciais.

Na acusação, a Applied Materials diz que a rival chinesa estaria consciente dos processos e roteiro de fabrico de chips da sua empresa. Para além disso afirma que a Beijing E-Town Dragon Semiconductor é ainda apoiada pelo governo chinês, também este já acusado de espionagem noutras várias ocasiões.

Por outro lado, a Mattson já negou ter feito algo irregular e ilegal e o seu porta-voz adiantou que as acusações são infundadas e que vão acabar por ser resolvidas. Já a Applied Materials considera que tudo não passa de uma estratégia da China para espiar e roubar os projetos e tecnologias alheios de forma a desenvolver os seus próprios equipamentos e chips.