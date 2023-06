Não estamos preparados para enfrentar as fabricantes chinesas de carros elétricos

Quem o diz é o presidente da Ford, que admitiu que os grupos ocidentais subestimaram a investida das fabricantes chinesas de carros elétricos. Agora, não lhes conseguirão fazer frente.

Numa entrevista à CNN, o presidente executivo da Ford, Bill Ford, admitiu que as fabricantes americanas não estão preparadas para competir com a China. Aliás, um estudo recente levado a cabo pela Allianz Trade indicou que se a Europa continuasse "à sombra da bananeira", as suas fabricantes de elétricos poderiam sair muito prejudicadas.

Para o executivo da Ford, além de as fabricantes chinesas de carros elétricos estarem a "desenvolver-se muito rapidamente", estão também a produzir carros em grande escala e, mais ainda, a exportá-los. As americanas não estão preparadas para fazer frente a isto.

Não estão aqui, mas hão de vir. Acreditamos que, a dada altura, temos de nos preparar, e estamos a fazê-lo.

A aposta da China nos carros a bateria não é de agora. Contudo, a investida no mercado internacional em matéria de carros elétricos é recente e temo-lo comprovado.

Aliás, de acordo com os últimos números do governo chinês, no primeiro trimestre deste ano, o país ultrapassou o Japão, enquanto maior exportador mundial de automóveis: entre janeiro e abril, as exportações atingiram 1,49 milhões de unidades, com um aumento de 71%, em relação ao ano anterior. Dessas, 30% corresponderam a carros elétricos e híbridos plug-in.

Em maio, também o CEO da Ford, Jim Farley, avisou que as fabricantes chinesas eram (e são) as principais concorrentes da americana, em matéria de elétricos, e que, para lhes fazer frente, precisaria de uma marca distintiva ou de custos mais baixos.

