Ebike AVAKA K200 – a bicicleta elétrica desenhada para ambiente urbano

Sejam os passeios ou as deslocações para o trabalho, ir às compras ou fazer algum recado, as ebikes são hoje as melhores opções para as subidas e descidas que todos os dias temos que trilhar. Desenhada para ambiente urbano, damos-lhe a conhecer a AVAKA K200.

A AVAKA K200 tem um design relativamente simples e até tradicional, tendo apenas o quadro maior na zona da bateria. Destaca-se por trazer também uma grade sobre a roda traseira ideal para transportar carga, como um cesto com compras do supermercado ou a mochila com o computador.

Esta bicicleta de é de 350W e permite alcançar uma velocidade máxima de 25km/h e tem autonomia para até 100km. Tem travões de disco mecânico, sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano e ainda tem suspensão à frente. Para acompanhar dados como velocidade instantânea, nível de bateria, horas, distância percorrida, entre outras, existe um ecrã a cores ao centro do guiador.

A bicicleta tem rodas de 26" x 2,1" e pesa cerca de 30kg, suportando peso até 120kg. De notar que a batertia tem 48V e 12AH e demora cerca de 5 a 6 horas a carregar.

A Ebike AVAKA K200 está disponível em promoção, por apenas 899,99€ (IVA incluído), utilizando o código NGN159G para um desconto de 100€. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

AVAKA K200

Aproveite ainda as promoções de verão que já estão a decorrer na Gogobest, com dezenas de produtos em promoção e descontos automáticos mediante o valor de compra.