Vendas de elétricos e híbridos plug-in aumentaram 93% na China

A evolução das vendas de carros nos vários mercados não é igual e não segue a mesma tendência. Na China, por exemplo, as vendas de carros elétricos e híbridos plug-in aumentaram 93%. Mas calma... Embora impressionante, há aqui um fator (muito) relevante a considerar.

Os mercados têm, no geral, tentado adaptar-se às novas tecnologias e às novas abordagens da mobilidade. Contudo, os resultados não seguem a mesma tendência e não vemos as realidades a replicar-se, como se de uma fórmula matemática se tratasse.

De acordo com os últimos dados de registo de automóveis, a China registou um impressionante aumento, em abril de 2023, de elétricos e híbridos plug-in: 93%, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este é, sem grande margem para dúvidas, o mercado líder em matéria de carros elétricos.

Segundo mostram os dados mais recentes, em abril, na China, foram registados 539.563 carros elétricos e híbridos plug-in, representando 35% do total de vendas no mercado chinês. Desmembrando os números, os elétricos representaram 24% da quota de mercado total, com 370.000 unidades, e os híbridos plug-in representaram 11% (170.000 unidades).

Até agora, foram registados mais de 1,9 milhões de novos carros elétricos e híbridos plug-in, na China. Desses,1,30 milhões foram elétricos.

Relativamente aos modelos mais vendidos, o top é, largamente, dominado pela chinesa BYD, que ocupa os quatro primeiro lugares (Qin Plus, Song Plus, Dolphin, e Yuan Plus), e o 10.º (Han). Depois, seguem-se o Tesla Model Y (5.º), GAC Aion Y (6.º), GAC Aion S (7.º), Wuling Hong Guang (8.º) MINI EV, Wuling Bingo (9.º).

O fator (muito) relevante a considerar

Apesar de o aumento das vendas de elétricos e híbridos plug-in ter sido efetivamente registado, na China, a verdade é que esse acontece, quando os números são comparados aos do ano anterior, de 2022. Nessa altura, a economia chinesa estava paralisada devido à COVID-19 e essa paragem impacta os resultados.