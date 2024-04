É o caos! Elétricos chineses estão a “inundar” portos europeus…

Os carros elétricos chineses vieram para "rebentar" com o mercado europeu. Têm tecnologia, boa segurança, mas acima de tudo têm um preço mais atrativo. Recentemente chegaram alguns alertas sobre a "inundação" de carros chineses nos portos europeus. O que se passa?

Há carros elétricos à espera 18 meses

A resposta é simples. Está a existir um período de mais oferta do que propriamente de procura. De acordo com o Financial Times, são muitos os automóveis que se acumulam nos portos europeus. Alguns funcionários dizem tratar-se de "parques de estacionamento", pois há um claro abrandamento das vendas e um estrangulamento nas cadeias de abastecimento dos fabricantes de automóveis chineses. Alguns carros passam mesmo cerca de 18 meses até que apareça um comprador ou sejam deslocados para outro lado.

Wang Wentao, ministro do comércio chinês, referiu recentemente que as acusações de "excesso de capacidade" eram "infundadas". Além disso, foi também referido que a inovação e as cadeias de abastecimento "perfeitas" estavam por detrás do seu desempenho. No terreno não é bem isso que está a acontecer, com vários portos europeus completamente cheios de carros chineses.

Há também quem refira que o problema está na dificuldade de encomendar camiões devido à falta de motoristas e de equipamento para transportar os veículos.