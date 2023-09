SEM: o novo sistema híbrido para a produção de eletricidade

A aposta parece estar no aproveitamento do sol, do vento e da água. A humanidade tem de extrair energia destes elementos para ter um planeta sustentável. Pelo menos é a regra que está a ser orientada. Como tal, vemos crescer a oferta de sistemas de produção "off-grid"... (fora da rede). Estes sistemas, menos populares, estão a ganhar o seu espaço. O projeto SEM traz um incremento a uma ideia que poderá ser uma solução para a sua casa!

Embora não sejam tão numerosos como os sistemas ligados à rede, os "off-grid" ganharam quota de mercado nos últimos anos. Estas soluções são ideais para situações de emergência, vida ao ar livre, zonas rurais, agricultura e torres de telecomunicações.

Nesta tendência, surgiu o SEM (Super Energy Mobile), um inovador sistema híbrido de energia eólica e solar sobre rodas. Este projeto é da autoria da Deagle, uma empresa de engenharia italiana.

Após anos de testes, o SEM chegou às plataformas de crowdfunding com a intenção de financiar a produção de três modelos comerciais que serão destinados tanto à venda como ao aluguer.

Uma nova abordagem à energia renovável

Ciro Illibato, Diretor Executivo da Deagle, está convencido da versatilidade e do potencial do SEM. Salienta que este sistema não só é fácil de utilizar, como também pode responder a situações de emergência e ser útil para determinados grupos específicos.

Para além disso, o sistema SEM tem uma função social evidente: fornecer energia àqueles que dela carecem por diferentes razões. O produto também promove o uso responsável e eficiente da energia, incentivando a adoção de fontes alternativas.

Em termos de funcionamento, o sistema híbrido eólico-fotovoltaico da Deagle é bastante engenhoso. Patenteado desde 2015, inclui módulos fotovoltaicos destacáveis e um pequeno gerador eólico com uma torre telescópica, tudo montado num reboque móvel.

O aerogerador, que na sua versão mais pequena produz entre 2 e 6 kW, possui um sistema hidráulico que regula automaticamente a sua altura em função da velocidade do vento, podendo atingir os 11 metros.

Por outro lado, os painéis solares, com uma capacidade de 1,6 kW, estão integrados num sistema retrátil. A eletricidade produzida é armazenada num sistema de baterias personalizável. E, claro, a SEM está equipada com inversores e um controlador híbrido para energia eólica e solar.

Portugal é um país com muito sol e vento. Quem sabe se este tipo de produtos, que exploram estes elementos para gerar energia, não serão uma boa aposta nalgumas zonas do país.