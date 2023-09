Melhores aplicações para usar no Modo StandBy do iOS 17

A funcionalidade é conhecida há algum tempo, mas nunca é tarde para descobrir formas de a potencializar e tornar visualmente mais apelativa. Por isso, conheça as melhores aplicações para o modo StandBy do iOS 17.

De forma simples, o modo StandBy permite que o iPhone apresente algumas informações no ecrã, enquanto carrega a bateria no modo paisagem (com o smartphone na horizontal).

Desde a hora e a meteorologia na sua área, até aos resultados da bolsa de valores, este modo, que chegou com o iOS 17 aos iPhones, transforma o smartphone num ecrã inteligente e útil.

Uma vez que já podemos usufruir desta funcionalidade, pode ser interessante potencializá-la e torná-la visualmente mais agradável.

O modo StandBy ganha forma com os widgets que estamos já habituados a ver no iPhone, tanto no ecrã principal como no de bloqueio. Por isso, deixamos-lhe as melhores para os potencializar:

Esta aplicação serve, essencialmente, para personalizar os widgets. Além do modo StandBy, também pode ser útil para aqueles que quiser colocar no ecrã principal ou de bloqueio, criando elementos com fotografias ou informações que quer ter sempre visíveis.

Considerando que uma das funcionalidades do modo StandBy do iOS 17 é transformar o iPhone num relógio digital, as aplicações destinadas à produtividade podem ser uma boa adição. Esta, especificamente, permite que o utilizador organize o seu tempo, através da definição de lembretes e avisos.

Seguindo a linha da produtividade, esta pode ser outra boa alternativa, pois dispõe, aquando do modo StandBy, as tarefas que tem para fazer.

Se é um entusiasta de viagens, então, esta poderá ser a sua aplicação ideal, pois permite que acompanhe os seus (e outros) voos em tempo real, não deixando que nenhum detalhe lhe escape.

Esta aplicação pode não ser para todos, mas fica a sugestão. Com ela, o utilizador pode escolher um som relaxante e dormir mais descansado.

Além de servir para o propósito da anterior, esta aplicação também faz o rastreio das horas de sono do utilizador, informando não só sobre o tempo, mas também sobre a qualidade.

Esta aplicação transforma o temporizador num widget e acrescenta uma pitada de motivação para a concretização das tarefas mais chatas ou desafiadoras.

Estas são apenas algumas aplicações do universo da App Store. Caso precise ou queira outras para uma finalidade específica (que não estas que lhe mostrámos), encontrará certamente alternativas.