Arranha-céu no Oklahoma será o mais alto dos EUA e um dos maiores do mundo

Recentemente, o arranha-céu em Bricktown, no Oklahoma, foi revelado como o segundo arranha-céu mais alto dos Estados Unidos da América (EUA). Contudo, foi agora promovido ao mais alto do país e a um dos mais altos do mundo.

Os arranha-céus são verdadeiras obras de arte da engenharia e, à medida que esta avança, conhecemos edifícios colossalmente surpreendentes.

Inicialmente previsto para ser o segundo arranha-céu mais alto dos EUA, a chamada Legends Tower assumiu, agora, o pódio. A empresa responsável pelo seu desenho, AO, aumentou a sua altura, de forma ambiciosa, de modo a torná-lo no edifício mais alto do país e num dos maiores do mundo.

O arranha-céu a ser erguido no Oklahoma atingirá uma altura máxima de 581 metros, indo além dos 533 metros originalmente planeados.

A reformulação da altura deixá-lo-á cerca de 40 metros acima do atual edifício mais alto dos EUA, o One World Trade Center, na cidade de Nova Iorque. Além disso, colocá-lo-á em sexto lugar no ranking mundial, atrás do Ping An Finance Center, na China.

Ao lado do arranha-céu principal haverá três torres menores, cada uma com 105 metros. Entre os quatro edifícios, estarão 1776 unidades residenciais, e uma das torres menores, a Dream Tower, albergará um hotel de luxo, o Dream Hotel.

Abrangendo aproximadamente 5 milhões de pés quadrados [cerca de 460.000 metros quadrados], o projeto é uma maravilha multiusos, incluindo um Dream Hotel by Hyatt de 480 quartos com 85 condomínios residenciais na Dream Tower; um hotel Hyatt adicional de 350 quartos com 100 condomínios na Legends Tower; 1776 unidades residenciais [...]; e um cenário vibrante de retalho e restaurantes com mais de 110.000 pés quadrados [aproximadamente 10.000 metros quadrados] de espaço designado para uso comercial, alimentação e bebida, e um centro de desenvolvimento de força de trabalho [...]. Os andares superiores da torre super alta consistirão num observatório público, restaurante e bar, onde os visitantes poderão apreciar as vistas deslumbrantes da cidade.

A AO e o Matteson Capital estão, atualmente, a solicitar permissão das autoridades competentes para aumentar a altura do arranha-céu. Os cronogramas previstos para a construção não foram, ainda, partilhados.