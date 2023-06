Standby, o iPhone tem mais uma funcionalidade que o ajuda no dia a dia

O iPhone é cada vez mais uma ferramenta essencial no dia a dia, quer pelo que oferece, quer pelo que os utilizadores podem fazer. Agora, e com a novidade Standby, o iPhone torna-se ainda mais útil sendo uma verdadeira central para ajudar os utilizadores.

O Standby do iPhone pode parecer algo simples, mas será uma ajuda para os utilizadores, quer esteja na sua cabeceira, quer seja na cozinha. Quando bloqueado, e ao ser rodado, o ecrã do smartphone da Apple adapta-se e apresente informação de forma completamente diferente.

Apesar de parecer um despertador, tem presente muita informação útil. Falamos da agenda, de imagens para serem recordadas ou muitos outros widgets. Estes vão ajudar o utilizador e rapidamente informar do que estes precisam.

O novo Standby do iPhone faz parte de um lote de novidades que acompanham o iOS 17 e que estão agora a ser apresentadas, com o fim do "Hey Siri", que agora foi reduzido para apenas "Siri".