WhatsApp: agora já pode usar duas contas no iPhone

A mais recente atualização do WhatsApp para iOS traz uma surpresa para os utilizadores que não está visível de imediato. Esta permite utilizar uma segunda conta no seu iPhone. Assim, e esta versão fica ao nível do que era já oferecido aos utilizadores do Android.

Duas contas WhatsApp no iPhone

Uma das características mais interessantes ​​do WhatsApp é a capacidade de utilizar várias contas dentro da própria aplicação de mensagens. É algo muito útil para quem tem uma conta pessoal do WhatsApp e outra separada para o trabalho. Embora esta funcionalidade tenha sido anunciada em março deste ano, ainda não tinha chegado a todos os utilizadores do WhatsApp no ​​iOS, até ao momento.

A partir de agora, quem tem um iPhone, pode configurar duas contas WhatsApp no smartphone e alternar facilmente entre elas utilizando a aplicação oficial do WhatsApp para iOS. A funcionalidade de múltiplas contas está agora disponível para todos no iOS.

Depois de o WhatsApp ter anunciado o serviço de múltiplas contas para utilizadores iOS há cerca de três meses, apenas um número limitado de utilizadores podia utilizar esta funcionalidade da aplicação de mensagens. No entanto, o WABetaInfo descobriu recentemente que a mais recente atualização do WhatsApp para iOS, a versão 26.22.76, traz a funcionalidade de várias contas para todos os utilizadores de iPhone.

Novidade para ficar igual ao Android

Quem possui um dispositivo Apple e pretende utilizar duas contas WhatsApp no ​​seu smartphone, é importante saber alguns pormenores. Cada conta manterá os seus chats, chamadas, notificações e definições completamente separados. Assim sendo, cada conta terá o seu próprio histórico de conversas e as suas próprias definições de segurança e privacidade.

Neste sentido, importa lembrar que mesmo quando não se estiver a utilizar uma destas contas, o WhatsApp ainda enviará notificações de mensagens e chamadas recebidas para essa conta. Assim, se alguém ligar para essa conta inativa, o WhatsApp enviará uma notificação, e poderá ser ignorada a chamada ou alternar diretamente para a outra conta a partir da notificação para a atender.

Da mesma forma, para adicionar uma segunda conta ao WhatsApp no ​​​​iPhone, basta aceder ao menu de definições da aplicação, tocar na opção "Adicionar Conta" e introduzir o número de telefone dessa segunda conta para a ligar à aplicação. Para alternar entre contas, pode fazer-se facilmente na secção Contas, localizada no painel Definições da aplicação WhatsApp para iOS.