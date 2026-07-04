WhatsApp prepara funcionalidade muito esperada no iPad

A chegada do WhatsApp ao iPad mostrou uma mudança que todos queriam há muito. Este cenário evoluiu agora e o WhatsApp lançou o suporte para o uso exclusivo do iPad como dispositivo principal. Agora pode-se utilizar o seu iPad como um dispositivo WhatsApp independente, sem restrições.

WhatsApp anuncia novidade no iPad

O WhatsApp lançou uma atualização importante que irá mudar a experiência do usar no iPad. Com esta nova funcionalidade, os utilizadores podem agora registar as suas contas WhatsApp como dispositivo principal diretamente a partir do iPad. Anteriormente, a funcionalidade só podia ser utilizada como dispositivo secundário, e esta mudança visa oferecer aos utilizadores do iPad uma experiência de comunicação completa.

Esta funcionalidade permite aos utilizadores gerir as suas contas sem estarem vinculados aos seus telemóveis. A nova atualização proporciona uma liberdade significativa, especialmente para aqueles que adotaram os tablets como a sua principal ferramenta de trabalho. Anteriormente, a utilização do WhatsApp num iPad dependia de o telefone estar no "modo compatível".

Isto resultava na desativação de muitas funcionalidades, como a partilha de localização em tempo real ou fluxos de trabalho. Além disso, todas as ligações eram automaticamente desligadas se o telefone ficasse inativo durante 14 dias. A nova configuração do dispositivo principal elimina estas restrições, transformando o iPad numa central independente do WhatsApp.

Pode ser usado como dispositivo principal

Agora, os utilizadores podem utilizar os seus iPads como centro principal das suas contas, em vez de apenas uma extensão dos seus telefones. Quem quiser utilizar o iPad como dispositivo principal pode configurá-lo inserindo o número de telefone, da mesma forma que num smartphone. O processo é concluído com a receção do código de verificação de 6 dígitos.

Esta atualização oferece uma grande praticidade, especialmente para os utilizadores cujos telefones estão a apresentar problemas ou cujos tablets são as suas principais ferramentas de trabalho. Restrições como o período de atividade de 14 dias foram removidas no modo de dispositivo principal, permitindo uma experiência de comunicação perfeita.

Os utilizadores podem agora enviar mensagens com muito mais flexibilidade através do iPad. O WhatsApp demonstra respeito pelas preferências dos utilizadores ao permitir que estes selecionem os seus tablets como dispositivo principal. A empresa não está a eliminar completamente o modo de dispositivo complementar existente. Os utilizadores ainda podem manter os seus telefones como dispositivos principais, se desejarem.