Apple Health+: a nova subscrição de saúde da Apple pode chegar em 2026

A Apple prepara-se para lançar o Health+ (eventualmente será Saúde+), um novo serviço de subscrição focado na saúde, previsto para 2026. Com funcionalidades inovadoras como assistente médico por IA e registo alimentar, o Health+ poderá marcar uma nova era nos serviços digitais da marca.

Uma aposta na saúde digital com IA e integração total

A empresa de Cupertino já oferece subscrições em áreas como entretenimento, armazenamento na cloud e fitness, mas nunca se aventurou verdadeiramente na monetização da saúde.

O novo Health+ surge como resposta a este vazio, trazendo potencialmente um assistente virtual alimentado por inteligência artificial, registo calórico aprimorado e até conteúdos educativos em vídeo.

Ao centralizar estas funcionalidades na sua própria aplicação, a Apple promete maior comodidade e segurança no tratamento dos dados de saúde, graças à utilização da Apple Intelligence para processar informação diretamente no dispositivo do utilizador.

Health+: mudanças, desafios e impacto neste mercado

Relatórios recentes indicam uma reorganização interna na Apple, colocando a área da saúde e fitness sob a alçada dos Serviços.

Isto reforça a ideia de um lançamento iminente do Health+ como parte ou complemento do pacote Apple One.

No entanto, esta aposta poderá ter repercussões no mercado de aplicações de terceiros. Serviços já existentes que oferecem monitorização de saúde e conselhos personalizados poderão perder utilizadores para a solução oficial da Apple, embora se espere que continuem a apresentar maior robustez e especialização para utilizadores mais exigentes.

