SWAP ON: apoio à retoma de até 1500 euros para quem trocar um Honda antigo por um novo
Durante o mês de outubro, quem trocar o seu Honda antigo por um modelo novo da gama eletrificada terá um apoio extra na retoma de até 1500 euros. Além disso, como parte do SWAP ON, receberá de oferta a 1.ª manutenção.
Quem adquirir uma nova viatura Honda e der o seu veículo antigo da marca terá acesso a um apoio extra na retoma que varia conforme o modelo adquirido.
As valorizações extra são as seguintes, dependendo do modelo:
- Jazz Crosstar - 250 euros;
- HR-V - 500 euros;
- Civic Hybrid - 500 euros
- CR-V Plug-In Hybrid - 1000 euros;
- e:NY1 - 1000 euros;
- ZR-V Hybrid - 1500 euros.
Além do apoio extra, a Honda está a oferecer a primeira manutenção a todos os clientes que adquirirem uma nova viatura no âmbito do programa SWAP ON.
Esta campanha especial do SWAP ON estará em vigor durante o Honda Day, que se realiza a 11 de outubro, em toda a Rede de Concessionários da marca.
Durante este dia, os clientes poderão usufruir de um conjunto de ofertas exclusivas e descontos de até 15% em vários serviços de pós-venda. Além disso:
- Check-ups gratuitos;
- Lavagens exteriores grátis.
Honda quer valorizar os clientes
Criado a partir da máxima "Quem Troca Honda por Honda, Só Tem a Ganhar", o SWAP ON surgiu para valorizar os clientes Honda, oferecendo condições especiais e exclusivas na aquisição de uma nova viatura, mais moderna, segura e sustentável, mediante a retoma de um Honda antigo.
Desta forma, a marca espera reforçar a confiança nos seus produtos e promover a fidelização dos clientes.
Para que os clientes possam aceder às condições especiais do SWAP ON, deverão estar registados no myHONDA e ter histórico de serviços realizados na rede oficial da Marca.
A Honda continua a liderar o caminho da mobilidade sustentável e tem impulsionado o mercado de viaturas híbridas por forma a aumentar a eficiência dos veículos para benefício da sociedade e para inovação técnica, sem comprometer o prazer de condução.
Os mais recentes híbridos e:HEV da Honda são referência no mercado, fruto de 25 anos de R&D, e destacam-se pelo desempenho, resposta ágil e eficiência excecional.
Atualmente, a tecnologia e:HEV pode ser encontrada na gama 100% renovada e eletrificada da Honda, nomeadamente nos HR-V e:HEV, CR-V e:HEV, ZR-V e:HEV, Civic e:HEV, Jazz e:HEV e Jazz Crosstar e:HEV.