SWAP ON: apoio à retoma de até 1500 euros para quem trocar um Honda antigo por um novo

Durante o mês de outubro, quem trocar o seu Honda antigo por um modelo novo da gama eletrificada terá um apoio extra na retoma de até 1500 euros. Além disso, como parte do SWAP ON, receberá de oferta a 1.ª manutenção.

Quem adquirir uma nova viatura Honda e der o seu veículo antigo da marca terá acesso a um apoio extra na retoma que varia conforme o modelo adquirido.

As valorizações extra são as seguintes, dependendo do modelo:

Jazz Crosstar - 250 euros;

HR-V - 500 euros;

Civic Hybrid - 500 euros

CR-V Plug-In Hybrid - 1000 euros;

e:NY1 - 1000 euros;

ZR-V Hybrid - 1500 euros.

Além do apoio extra, a Honda está a oferecer a primeira manutenção a todos os clientes que adquirirem uma nova viatura no âmbito do programa SWAP ON.

Esta campanha especial do SWAP ON estará em vigor durante o Honda Day, que se realiza a 11 de outubro, em toda a Rede de Concessionários da marca.

Durante este dia, os clientes poderão usufruir de um conjunto de ofertas exclusivas e descontos de até 15% em vários serviços de pós-venda. Além disso:

Check-ups gratuitos;

Lavagens exteriores grátis.

Honda quer valorizar os clientes

Criado a partir da máxima "Quem Troca Honda por Honda, Só Tem a Ganhar", o SWAP ON surgiu para valorizar os clientes Honda, oferecendo condições especiais e exclusivas na aquisição de uma nova viatura, mais moderna, segura e sustentável, mediante a retoma de um Honda antigo.

Desta forma, a marca espera reforçar a confiança nos seus produtos e promover a fidelização dos clientes.

Para que os clientes possam aceder às condições especiais do SWAP ON, deverão estar registados no myHONDA e ter histórico de serviços realizados na rede oficial da Marca.

A Honda continua a liderar o caminho da mobilidade sustentável e tem impulsionado o mercado de viaturas híbridas por forma a aumentar a eficiência dos veículos para benefício da sociedade e para inovação técnica, sem comprometer o prazer de condução.

Os mais recentes híbridos e:HEV da Honda são referência no mercado, fruto de 25 anos de R&D, e destacam-se pelo desempenho, resposta ágil e eficiência excecional.

Atualmente, a tecnologia e:HEV pode ser encontrada na gama 100% renovada e eletrificada da Honda, nomeadamente nos HR-V e:HEV, CR-V e:HEV, ZR-V e:HEV, Civic e:HEV, Jazz e:HEV e Jazz Crosstar e:HEV.