Atenção: disseram-lhe que o seu número de telefone está associado a crimes?

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) lançou um alerta devido ao aumento significativo de tentativas de fraude realizadas através de chamadas telefónicas em que os burlões se fazem passar por agentes de fiscalização da entidade.

Segundo a ANACOM, entre 25 de maio e 8 de junho foram registadas mais de 180 queixas relacionadas com este esquema fraudulento. Os contactos têm como objetivo enganar os utilizadores e obter informações pessoais e financeiras.

Como funciona a burla?

De acordo com os relatos recebidos, os autores das chamadas identificam-se falsamente como colaboradores da ANACOM, alegando que o número de telefone da vítima está associado a atividades criminosas.

Em alguns casos, chegam mesmo a mencionar supostos processos da Polícia Judiciária para dar maior credibilidade ao contacto.

Os burlões utilizam frequentemente informações parcialmente corretas, como o nome e o número de telefone da pessoa contactada, complementando a conversa com números de identificação fictícios e insistindo numa resposta urgente. O objetivo passa por levar a vítima a fornecer mais dados pessoais ou financeiros.

A entidade esclarece que todas estas comunicações são fraudulentas e resultam da utilização abusiva do seu nome.

A ANACOM reforça que não realiza contactos junto dos cidadãos para este tipo de situações nem divulga dados pessoais de utilizadores ou de entidades terceiras.