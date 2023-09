25º aniversário de Resident Evil celebrado com nostalgia

É uma das séries de videojogos de terror mais emblemáticas dos videojogos e o facto de fazer 25 anos, é sinónimo de extrema qualidade e resiliência. Resident Evil está de parabéns pelo seu 25º aniversário e a GameFlavor decidiu homenagear o jogo de uma forma bastante peculiar.

Para comemorar o 25º aniversário de Resident Evil, a marca GameFlavor decidiu homenagear a série com o lançamento de Resident Evil First Aid Drink Collector's Box.

Trata-se de um pack colecionável exclusivo e estritamente limitado que transporta para a realidade, alguns dos itens mais icónicos da série.

Esta Collector's Box encontra-se oficialmente licenciada pela Capcom, ou seja, trata-se de uma caixa de colecionador de bebidas de "primeiros socorros" de Resident Evil sendo perfeita para fãs e colecionadores hardcore de Resident Evil.

A Collector's Box lembra de forma bastante visual todo o ambiente do jogo, atraindo imediatamente à memória toda a ambiência da mansão Spencer. Contém dez latas de spray de primeiros socorros de 330ml cada, quatro latas de fita cheias de misturas de especiarias, uma tampa de spray, receitas de cocktails e um certificado de autenticidade incluindo numeração manual.

O spray de primeiros socorros é um dos itens mais memoráveis da franquia de videojogos Resident Evil e também o coração do colecionável. Em termos de sabor e ingredientes, a GameFlavor inspirou-se nas ervas, especiarias e frutas encontradas no mundo do jogo. O resultado é uma bebida deliciosa e refrescante à base de chá verde enriquecida com pepino e hortelã-limão e aromatizada com diversos ingredientes exclusivos. A tampa de spray permite-te desfrutar do spray de primeiros socorros mesmo depois de consumires o seu conteúdo.

As fitas também são um dos itens de Resident Evil que todos os jogadores da série irão lembrar-se imediatamente. Cada uma das latas de fita contém um dos quatro temperos diferentes do jogo, que podem ser usados para misturar cocktails autênticos de Resident Evil sem álcool ou servir de inspiração para as tuas próprias criações de cocktails com a ajuda dos cartões de receitas incluídos.

A First Aid Drink Collector's Box é uma experiência colecionável única, limitada a 4.750 peças em todo o mundo, feita e embalada em Berlim com amor para todos os fãs de Resident Evil.

Mais informações sobre o Collector's Box podem ser encontradas aqui.

O seu lançamento está previsto para o terceiro trimestre de 2023.

A Resident Evil First Aid Drink Collector's Box já está disponível para encomenda aqui, por €199.