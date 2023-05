Quando tudo for um painel solar, então estaremos na próxima revolução solar

Vamos imaginar que conseguimos ter fachadas das casas cobertas com malha de painel solar. As telhas cobertas com painel solar. Tudo o que está exposto e pode ser coberto recebe tecnologia fotovoltaica. Qual seria o resultado de tal investimento? Energia limpa a baixo custo, sem dependência a não ser do sol. Neste cenário, cada edifício seria autossuficiente e a dependência do petróleo seria muito baixa. Consegue imaginar este dia?

Painéis solares + construção de edifícios = BIPV

Os rápidos avanços na tecnologia solar e a diminuição dos custos estão a abrir caminho para um futuro em que os edifícios produzirão a sua própria energia. Como resultado prático temos os painéis solares cada vez mais acessíveis, provocando uma transformação na construção, permitindo que os edifícios gerem a sua própria energia com custos adicionais mínimos.

À medida que o preço dos painéis solares diminui, estes estão a ser integrados na estrutura dos edifícios, tornando-os visualmente mais apelativos e funcionais. Estão a ser desenvolvidas inovações como os painéis solares transparentes, que permitem a criação de janelas geradoras de energia. Telhas solares energeticamente eficientes e até tinta solar que já está a ser testada para chegar ao mercado.

O rápido declínio do custo dos painéis fotovoltaicos está a dar início a uma nova era na construção de edifícios, em que a tecnologia solar é integrada na própria estrutura, em vez de ser adicionada mais tarde, como uma reflexão tardia. Esta mudança tem implicações profundas tanto para a estética como para a funcionalidade dos edifícios, bem como para o potencial de produção de mais energia renovável em ambientes urbanos.

Um exemplo desta transformação é o desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos integrados em edifícios (BIPV). O BIPV substitui os materiais de construção tradicionais, como o vidro e as telhas, por materiais integrados na energia solar que têm uma dupla função: gerar eletricidade e proporcionar isolamento, redução do ruído e proteção contra as intempéries. Este facto abre uma série de oportunidades para a personalização, a conceção e a melhoria da eficiência energética dos edifícios.

Disrupção no sector da construção

À medida que os painéis solares se tornam mais económicos, verifica-se uma tendência crescente para a integração da energia fotovoltaica em vários aspetos da construção de edifícios. As janelas solares, as fachadas solares e os telhados solares são opções BIPV que podem ser instaladas durante a construção ou a renovação de edifícios, transformando a nossa compreensão dos materiais de construção tradicionais.

Por exemplo, o vidro solar com tecnologia fotovoltaica pode ser utilizado em janelas fixas, janelas perfuradas e paredes cortina, entre outras aplicações. Esta abordagem inovadora não só gera energia limpa, como também melhora o aspeto estético dos edifícios.

Embora a adoção do BIPV enfrente desafios como os custos elevados e a falta de sensibilização entre os construtores e as empresas, o interesse crescente na funcionalidade conduziu a preços mais baixos e a uma maior acessibilidade. A educação sobre os programas de preços e a demonstração da utilidade prática para as iniciativas de construção de edifícios com necessidades líquidas nulas de energia podem ajudar a combater as ideias erradas e incentivar a adoção da tecnologia BIPV.

Além disso, os avanços tecnológicos na eficiência energética e na transparência dos materiais solares oferecem mais oportunidades para uma adoção mais ampla do BIPV em várias aplicações. O sector da construção deve desafiar os materiais tradicionais, demonstrando a eficiência e a eficácia do BIPV, abrindo caminho para uma nova geração de edifícios sustentáveis e energeticamente eficientes.

Os meios urbanos estão em transformação

O BIPV tem o potencial de revolucionar os ambientes urbanos, integrando a energia fotovoltaica de uma forma esteticamente apelativa e eficiente em edifícios e infraestruturas. Exemplos desta tecnologia transformadora incluem células solares orgânicas semi-transparentes para janelas e fachadas elétricas, bem como telhas solares que se misturam perfeitamente com os telhados.

Além disso, estão a ser desenvolvidas estradas solares e ciclovias geradoras de energia, demonstrando a versatilidade e o potencial da tecnologia solar integrada.

A mudança para a integração de painéis solares no próprio tecido do nosso ambiente construído não só ajudará a atingir os objetivos climáticos, como também redefinirá a nossa relação com as fontes de energia renováveis na vida quotidiana.