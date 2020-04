Células solares semitransparentes para janelas podem ser tão eficientes como telhados solares

O planeta está a fazer uma espécie de soft-reset e os índices de poluição mostram isso mesmo. Contudo, basta a máquina começar novamente a carburar desenfreadamente e tudo volta ao anormal normal. Por conseguinte, é de aproveitar esta oportunidade para dar a vez a novas tecnologias mais sustentáveis, como a energia solar, por exemplo. Uma opção que poderá fazer a diferença é usar células solares semitransparentes para janelas fotovoltaicas.

Segundo algumas investigações, estas células podem ser tão eficientes como os telhados solares.

Janelas como painéis solares, com células fotovoltaicas

Num edifício, além do telhado, área “nobre” para receber painéis solares, as janelas podem ser outro sítio interessante. Assim, as células solares perovskite semitransparentes podem ser a receita para uma inovadora ideia de tecnologia fotovoltaica. Estas células, criadas pela Exciton Science e pela Universidade de Monash (Austrália), poderão ser usadas para a produção de janelas fotovoltaicas com uma eficiência de conversão de 17%.

Segundo os cientistas australianos, as células solares semitransparentes, que podem ser incorporadas em janelas de vidro, podem transformar a arquitetura, o planeamento urbano e a produção de eletricidade.

Os investigadores, liderados afirmam num artigo da Nano Energy que utilizaram um semicondutor orgânico que pode ser transformado num polímero e que o utilizaram para substituir um componente de célula solar comummente utilizado, conhecido como Spiro-OMeTAD, que mostra uma estabilidade muito baixa porque desenvolve um revestimento aquoso inútil. O substituto produziu resultados espantosos.

A energia solar na cobertura tem uma eficiência de conversão entre 15 e 20%”. As células semitransparentes têm uma eficiência de conversão de 17%, enquanto ainda transmitem mais de 10% da luz que entra, por isso estão na zona. Há muito tempo é um sonho ter janelas que geram eletricidade, e agora isso parece possível.

Referiu o professor Jacek Jasieniak, que lidera a investigação.

A ideia de células solares semitransparentes não é nova, mas os projetos anteriores foram largamente prejudicados pelo custo, instabilidade ou ineficiência. Por exemplo, a tecnologia solar transparente da empresa ClearVue, cotada na ASX, tem uma eficiência de conversão de 3,3%.

Há uma troca, as células solares podem ser mais ou menos transparentes. Quanto mais transparentes forem, menos eletricidade geram, o que se torna algo a considerar pelos arquitetos.

Explicou o investigador.

Janelas fotovoltaicas serão uma mudança de paradigma

Conforme foi referido, as janelas solares pintadas na mesma medida em que as janelas comerciais vidradas atuais gerariam cerca de 140 watts de eletricidade por metro quadrado. Isto significa aproximadamente que dois metros quadrados de janela solar farão o mesmo trabalho que um painel solar normal de telhado.

Apesar das limitações, as janelas solares são consideradas como uma mudança de paradigma que pode transformar a arquitetura, o planeamento urbano e a produção de eletricidade. Contudo, para atingir todo o seu potencial, a tecnologia fotovoltaica integrada de construção necessitaria de um impulso conjunto da comunidade arquitetónica, da indústria da construção e dos fabricantes fotovoltaicos.

Atualmente, os investigadores estão à procura de apoios na indústria para a produção em larga escala.

Vamos procurar desenvolver um processo de fabrico de vidro em grande escala que possa ser facilmente transferido para a indústria, para que os fabricantes possam adoptar rapidamente a tecnologia.

Referiu Anthony Chesman, coautor da investigação.

Os cientistas afirmam que a primeira aplicação será provavelmente em edifícios de vários andares. Embora as grandes janelas instaladas em edifícios altos sejam dispendiosas, o custo adicional da incorporação das células solares semitransparentes será marginal.

Mas mesmo com o gasto extra, o edifício fica então com eletricidade gratuita! Estas células solares significam uma grande mudança na forma como pensamos nos edifícios e na forma como funcionam. Os arquitetos e engenheiros podem até ter de reconsiderar a forma como posicionam os edifícios nos locais, para otimizar a forma como as paredes apanham o sol.

Concluiu o Professor Jasieniak.

Quando poderemos ver esta tecnologia no dia a dia?

Quanto à data em que as primeiras células solares comerciais semitransparentes estarão no mercado, os investigadores deixam um pouco na mão do mercado. Conforme referem, a implementação desta tecnologia dependerá do sucesso da escala da tecnologia, mas o objetivo é chegar ao mercado convencional dentro de 10 anos.

