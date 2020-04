Como mostrar o tamanho das pastas no macOS Catalina

Da forma como atualmente usamos os computadores, estes tornaram-se autênticos armazéns de dados da nossa vida. Assim, não é de estranhar que por maiores que sejam os discos locais, externos ou na cloud, facilmente ficam com o espaço consumido. Quando notamos que o disco está a ficar cheio, questionámos onde estarão esses dados todos? No macOS Catalina, por predefinição, não aparece descrito no Finder o tamanho que cada pastas “pesa”, mas podemos adicionar essa informação, que por sinal é muito útil.

A dica de hoje é usar o que o sistema operativo da Apple nos dá para obter mais informação, desta vez vamos mostrar a opção a ativar para mostrar o tamanho que pesa cada pasta.

Há muitas pessoas que usam aplicações de terceiros para descobrir o tamanho das pastas no macOS. Aliás, foi mesmo em jeito de conversa que demos conta que muitas pessoas, utilizadores do macOS, desconhecem esta opção nativa. Já havíamos falado nela há 9 anos, mas hoje atualizamos a informação e renovamos a dica.

Ativar a visualização do tamanho das patas no macOS Catalina

Vamos então proceder a um pequeno “ajuste” nas opções, seguindo os seguintes passos:

1. Abrir o Finder.

2. Na Barra de menus, escolha a opção Visualização e nessa lista selecione a opção Mostrar opções de visualização.

3. Com a janela das opções aberta, vá ao último grupo de opções e ative a opção Calcular tamanhos.

Agora, mais segundo menos segundo, verão que as pastas passam a apresentar o tamanho em disco.

Assim, com dois ou três cliques poderá ativar esta opção que tanto jeito dá para gerir espaço. Tenha só atenção que numa pasta onde dentro não tenha qualquer pasta, poderá, obviamente, não encontrar a opção Mostrar opções de visualização ativa.

Portanto, este sistema operativo é uma caixinha de surpresas, nunca digam que não tem isto ou aquilo, porque se calhar… até tem e facilmente podem ativar.

