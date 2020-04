Dica: Quer aceder remotamente ao Windows 10? Porque não usar o SSH?

A integração do Linux no Windows 10 tem dado passos largos e é hoje já algo natural. Não se limita a ter o WSL presente e vai a outras áreas que são igualmente importantes para quem usa este sistema operativo.

Claro que nem todas estas melhorias estão visíveis ou ativadas. A presença do SSH é uma delas, tanto como cliente como servidor. Este pode ser facilmente ativado e servir como alternativa. Por isso, se quer aceder remotamente ao Windows 10 porque não usar o SSH?

O SSH é, atualmente, uma das mais seguras formas de aceder a máquinas remotas. Com um protocolo com provas dadas, dá toda a garantia de que as comunicações são cifradas e assim seguras e protegidas.

O Windows 10 tem presente tanto o cliente como o servidor, podendo ser ativado facilmente por qualquer utilizador. Depois de termos explicado como ativar o cliente, é agora hora de abrir o servidor e permitir o acesso remoto e seguro.

Mais uma forma de aceder ao Windows 10

Para o instalar precisam apenas de aceder às Definições e depois a Aplicações. Aí dentro, no separador Aplicações e funcionalidades encontram a opção Funcionalidades opcionais. Devem aceder a Adicionar uma funcionalidade e depois escolher o Servidor OpenSSH.

No final do processo de instalação, este estará presente no Windows 10, mas ainda não poderá ser usado. Estará parado e a aguardar que o utilizador o ative. Para isso devem abrir a app Serviço e procurar a entrada OpenSSH SSH Server.

Um servidor SSH escondido no sistema

Ao abrirem esse ponto vão ver que o servidor de SSH estará parado no Windows 10. Só precisam de carregar no botão Iniciar. Se pretenderem, podem ativar este serviço no arranque do Windows, bastando o tipo de arranque para Automático.

Agora que o servidor de SSH está ativo, devem testar o acesso. A firewall do Windows 10 foi aberta de imediato e por isso tudo está tratado. Só precisam mesmo de aceder num outro PC, num cliente SSH ao IP e ao utilizador pretendido.

Garantir o acesso remoto

No primeiro acesso será pedido que seja adicionada a chave remota do servidor que instalaram. Devem por isso responder YES. Após este passo, será pedida a password de acesso à conta escolhida. Só precisam de a colocar.

Agora que o acesso está garantido, vão poder aceder aos ficheiros que estão no Windows 10, com as permissões da conta escolhida. Naturalmente que não haverá nenhum ambiente gráfico, mas esse não é o propósito de um acesso via SSH.

À disposição vai estar uma sessão de PowerShell, onde será possível fazer toda a gestão do Windows 10, tanto numa versão Home como numa Server. Os comandos são simples e lógicos de entender. Resta aplicá-los.

Esta é mais uma forma simples de gerir o Windows. Para quem dispensa o ambiente gráfico é quase perfeita, pois dá acesso a ficheiros e pastas, podendo depois ser usados clientes de SCP ou outros. Testem e vejam como o Linux está a mudar o Windows.