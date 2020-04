As atualizações do Windows 10 têm sido uma verdadeira dor de cabeça nos últimos tempos. Mesmo sendo essenciais e urgentes, acabam por trazer para os utilizadores problemas graves e que não tinham antes nas suas máquinas.

Uma das mais recentes a surgir veio com a KB4549951, com muitas falhas a estarem presentes num grupo de utilizadores. A Microsoft admitiu agora o problema e quer a ajuda para que possa resolver esta falha do Windows 10.

Solução para a falha da KB4549951 a caminho

Lançada na última Patch Tuesday, a KB4549951 pretendia resolver vários problemas que o Windows 10 foi acumulando. A Microsoft testou esta nova atualização nos mesmos moldes que todas as outras, procurando garantir a máxima estabilidade.

A verdade é que este não foi o cenário que acabou por ser visto, com muito problemas a surgir. Os relatos que mostravam problemas com o WiFi, Bluetooth e até a chegada de muitos blue screen of death. A somar a isso estão consumos anormais de CPU e de memória.

Não foi detetado este problema no Windows 10

A Microsoft não tinha até agora admitido este problema, mas finalmente veio a público revelar a sua posição. A gigante do software relatou que em todos os seus testes não detetou nenhum dos problemas relatados na KB4549951.

No entanto, e como seria esperado, a empresa está a avaliar todos os relatos feitos pelos utilizadores. A empresa revelou também que não detetou estes problemas nos dados que recebem dos utilizadores. Tanto a telemetria como os dados reportados não incluem estas situações.

Microsoft quer ajuda para tratar esta situação

Estando agora focada na sua resolução, a Microsoft pede a todos os afetados com a falha na KB4549951 que relatem os seus casos. Assim, a empresa conseguirá reunir informações necessárias para que possa apresentar uma solução em breve.

Apesar de não ser ainda uma solução para este problema, é já o primeiro passo para que seja resolvido. Esta falha está a causar inconvenientes aos utilizadores que assim estão privados de usar o Windows 10 de forma completa.