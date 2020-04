Sendo o sistema operativo mais usado, esperava-se que o Windows 10 oferecesse mais estabilidade aos utilizadores. A Microsoft tem procurado resolver todos os seus problemas, mas as atualizações têm sido o seu ponto fraco.

A cada novo lançamento, existem sempre algumas falhas graves que afetam os sistemas e os utilizadores. Estes acumulam-se e impedem o seu bom funcionamento. Uma nova falha parece estar agora a atingir este sistema, com danos grandes para quem precisava de estabilidade.

Há uma nova falha no Windows 10

Têm sido muitos os problemas com o Windows 10. Esperava-se que a Microsoft abrandasse o ritmo de novas atualizações, ainda para mais com muitos utilizadores longe dos seus pontos de suporte. Se esta parecia uma realidade, a verdade é que não o tem sido nos últimos tempos.

Uma das últimas atualizações lançadas pela Microsoft, marcada com o código KB4549951 está agora a ser apontada como a responsável por problemas sérios. Muitos dos utilizadores que a instalaram relatam problemas com os seus sistemas, nos normais canais.

Problemas chegam com a atualização KB4549951

Do que é relatado, para além de problemas na instalação, existem também indicações de outras falhas, estas mais graves. É indicado que a KB4549951 está a causar o mau funcionamento do WiFi e do Bluetooth dos PCs com Windows 10, algo que não é novo neste sistema.

Para além destes, e também como relatado, existem, entretanto, indicações de problemas ao nível do desempenho deste sistema. Falamos de consumos elevados de CPU e de memória, anormais para o que é esperado. Além disso há a presença dos infames “blue screen of death”.

Ainda não existe uma resposta da Microsoft

Apesar de não haver ainda uma resposta da Microsoft, a solução mais vezes apresentada fala da remoção da atualização KB4549951 do Windows 10.

Mesmo com prejuízo para os utilizadores da Microsoft, esta é certamente a única forma de colocar estes problemas de lado e trazer nova estabilidade a estas máquinas.