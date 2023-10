As atualizações de segurança do Windows 10, e de outras versões, surgem de forma constante, sempre no início de cada mês. Estas protegem os utilizadores e os seus sistemas, algo que é essencial. A mais recente, lançada em outubro, traz muitos problemas para os utilizadores, desde o primeiro momento, na instalação.

Novos problemas para o Windows 10

Não são anormais os problemas nas atualizações do Windows 10, sejam elas de segurança ou para resolver situações bem identificadas. A Microsoft rapidamente trata de resolver estas situações, que ainda assim causam alguns problemas para os utilizadores e os impedem ter acesso às melhorias criadas.

A mais recente situação chegou com a atualização de segurança da Microsoft lança no início da passada semana. Esta foi criada para resolver algumas situações de segurança, mas os utilizadores reportam agora situações anormais. A mais comum é que esta não chega sequer a ser instalada, abortando o processo perto do final.

Atualizações de segurança a falhar

Tal como em muitas outras situações, já vistas no passado, a atualização é descarregada e inicia-se o processo de instalação normalmente. O problema é que perto do final, surge uma mensagem de erro (8007000D - ERROR_INVALID_DATA) e o processo é interrompido, sem o utilizador poder fazer nada.

Muitos utilizadores relatam também que ao tentar encontrar problemas com a ajuda da Microsoft para este processo, nada é encontrado. Reportam ainda que o processo foi repetido por diversas vezes e em nenhuma delas a instalação da atualização é terminada no Windows 10.

Microsoft vai tratar da situação em breve

Entretanto, a Microsoft já reconheceu o problema e investiga atualmente a sua causa. Quer descobrir a raiz do problema e comprometeu-se a fornecer uma atualização assim que mais informações estiverem disponíveis para os utilizadores do Windows 10.

Espera-se assim que esta situação seja tratada de forma rápida e que todas as correções de segurança sejam abertas aos utilizadores do Windows 10. Esta não é uma falha anormal, mas o passado mostrou que a Microsoft rapidamente trata destas questões e oferece as soluções aos seus utilizadores.