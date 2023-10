Uma das queixas recorrentes dos utilizadores do Firefox é uma perda de desempenho deste browser da Mozilla. Este cenário tem piorado nos últimos anos, ao contrário do que seria esperado pelos utilizadores. Agora, a Mozilla anunciou que reduzirá os consumos de energia em 25% no Firefox sempre que forem vistos vídeos do YouTube.

Menos 25% nos consumos de energia do Firefox

As constantes melhorias que a Mozilla traz ao Firefox têm conseguido melhorar o desempenho deste browser. Está ainda longe do que seria esperado por muitos utilizadores, mas é uma melhoria natural e que é essencial para que este possa continuar a ser a escolha de muitos.

Assim, e na continuação destas alterações profundas, surge uma promessa da Mozilla para muito breve. Este browser será melhorado e irá conseguir dar mais aos utilizadores, de forma natural. O Firefox conseguirá reduzir em 25% os seus consumos de energia ao serem vistos vídeos do YouTube.

Na verdade, esta melhoria resulta da resolução de um problema detetado neste browser há algum tempo. Do que é descrito, o bug, identificado como Bug 1849680, causou uma regressão na função de sobreposição de vídeo, que não funciona conforme o esperado, a menos que esteja no modo de ecrã cheio.

We’ve cut the power consumed by Firefox when watching YouTube videos in some cases by 25% by landing https://t.co/Pmoqh37uFT — Firefox Nightly (@FirefoxNightly) September 29, 2023

Mozilla resolve problema com vídeos do YouTube

O problema está associado à sobreposição de vídeo e aos cantos arredondados. Foi investigado em diferentes plataformas e browsers e a Mozilla descobriu que vídeos com cantos arredondados apresentavam mais problemas. O relatório do bug mostra um problema complexo no Firefox que afeta a renderização e o desempenho de vídeos do YouTube. O problema envolve máscaras e superfícies opacas do compositor.

Vários patches foram desenvolvidos e implementados para corrigir o problema. A Mozilla afirmou que "cortamos em 25% a energia consumida pelo Firefox ao assistir vídeos em alguns casos" ao corrigir esse bug. Esta melhoria é para o Firefox no Windows. A empresa confirmou que melhorias no consumo de energia no YouTube para a versão Mac do Firefox também estão a ser preparadas.

Estes esforços para reduzir os consumos de energia no YouTube são indicativos do compromisso do Firefox. A Mozilla quer dar aos utilizadores uma experiência de streaming de vídeo contínua e com baixo consumo de energia, mantendo sempre os recursos sempre abaixo do limite para uma boa experiência de utilização do browser.