Tenha acesso rápido ao chat do Bing com ChatGPT-4 no seu Android

O "novo Bing" agora traz aos utilizadores o poder da Inteligência Artificial graças à integração com ChatGPT-4. Fazer pesquisas e procurar respostas com recurso a este serviço pode ser mais interessante do que utilizar apenas o Google. Por isso, saiba como, no Android, pode ter acesso direto ao Chat do Bing com ChatGPT-4.

O novo Bing está disponível gratuitamente na Play Store da Google. Portanto, o primeiro passo para ter acesso ao chat do Bing com todas as capacidades de inteligência artificial cedidas pelo ChatGPT-4 é instalar a app.

A aplicação é apelidada de Bing: Conversa IA & GPT-4. Feito o download, depois de abrir a app, deverá clicar em "Junte-se à lista de espera".

A app irá abrir e deverá fazer o login com a conta Microsoft, clicar no logo do Bing para verificar que o chat está a funcionar e passar para o próximo passo.

Em seguida, para colocar o chat do Bing acessível de forma rápida, deverá criar um Widget. Um toque longo no ecrã irá dar a conhecer essa opção. Ao selecionar, é necessário procurar pelas opções disponíveis para o Bing.

No meu caso escolhi a opção e. Estilo de Caixa de Pesquisa, mas existem outras que poderão ser mais interessantes para as suas preferências de personalização.

Selecionada a opção e ajustada ao ecrã do smartphone, o Chat está pronto a usar. Terá que clicar no microfone e fazer os seus pedidos. Se não pretender falar, basta selecionar a opção de teclado que aparece no canto inferior direito do chat.