Disney segue os passos da Netflix e também quer contratar especialistas em IA

Quando dizemos que a Inteligência Artificial vai marcar o futuro tecnológico, devemos ter consciência de que este conceito já está a ter um grande destaque no presente, sendo implementado em várias áreas. Recentemente a Netflix começou a contratar especialistas em IA e agora a Disney segue as mesmas pisadas.

Há muito tempo que a Inteligência Artificial deixou de ser algo que se aplica apenas aos robots, softwares de equipamentos e ainda ao popular serviço ChatGPT. A aplicação desta tecnologia tem-se alastrado pelos mais variados setores e tudo está a ser preparado para que, no futuro, convivamos com ela mais naturalmente. Mas há também um lado bastante negro a pairar sobre esta possibilidade...

Disney quer ter especialistas em Inteligência Artificial

Recentemente informámos que a Netflix se encontrava a contratar pessoal para trabalhar em Inteligência Artificial por uma remuneração máxima de 900 mil dólares por ano. E as últimas notícias mostram que a Disney pretende ter também na sua equipa especialistas IA.

Depois de em fevereiro anunciar a redução nos custos e demitir cerca de 7.000 funcionários, agora a Disney quer contratar pessoas especializadas em Inteligência Artificial e, para isso, a empresa lançou meia dúzia de ofertas de emprego relacionadas com esta tecnologia avançada. Segundo as informações, a Disney está disposta a pagar um salário base de 180.000 dólares por ano, com alguns bónus. Embora seja um valor alto, este é muito menor do que a oferta da rival Netflix.

As vagas procuram especialistas focados na IA generativa e que tenham a "ambição de ultrapassar os limites daquilo que as ferramentas de IA podem criar e perceber a diferença entre a voz gerada e a voz de um designer, escritor ou artista".

Estas ofertas de emprego acontecem numa altura em que vários atores, escritores e guinistas de Hollywood se encontram em greve demonstrando várias preocupações, entre elas o impacto e as consequências que a Inteligência Artificial pode ter no seu trabalho.