Foi com alguma surpresa que os utilizadores do Spotify perceberam que este serviço vai ser ajustado no seu preço. Apesar de parecer mínimo, este ajuste do valor a ser pago é para muitos uma mudança inaceitável. Tal como aconteceu com outros serviços, também os utilizadores do Spotify estão a preparar-se para abandonar o serviço.

Spotify prepara-se para perder utilizadores

Apesar de oferecer uma vertente gratuita, muitos utilizadores preferem usar a versão Premium para terem um melhor serviço de streaming. Isto garante que a publicidade não está presente e conseguem ouvir a música que querem e quando querem, sem limites ou cortes desnecessários.

Essa escolha parece agora colocada em causa, com o ajuste de preço que o Spotify resolveu aplicar ao serviço. Este estará presente em todas as ofertas deste serviço independentemente do que oferecem aos utilizadores nas mais diferentes plataformas.

I'm about to just quit spotify next month after I have been using it since 2016 https://t.co/L1bpVzxEg7 — Slothking (They/Them) (@Larwynn_chaos) July 25, 2023

Serviço de streaming terá de se adaptar à mudança

Este é um ajuste de preço que será aplicado já em breve e que todos os que têm uma versão paga vão ter de aceitar e complementar face ao que pagam agra. Isso parece agora estar a levar a muitas queixas dos utilizadores, que não entendem a nova tabela de preços.

Esta mudança é de tal forma mal recebida que muitos estão já a ameaçar abandonar o Spotify, por não concordarem com o novo preço e o ajuste feito pela empresa. Estes relatos estão espalhados pelas redes sociais, tal como aconteceu no passado com outros ajustes de preços em outros serviços.

I got @Spotify premium a couple months ago. Just got an email about the price increase. It's only $1 more, but their justification makes me want to cancel. I don't care about innovation and features. I want artists to be paid. — Brian G. Nelson (@BG_Nelson) July 25, 2023

Estes são agora os novos preços

O Spotify oferece então quatro planos Premium: o Individual, Duo, Família e Estudante, com preços que vão desde os 4,49 €/mês até aos 13,99 €/mês.

Individual (1 conta) - 6,99 EUR/mês 7,99 EUR/mês depois do período de oferta

(1 conta) - depois do período de oferta Duo (2 contas) - 8,99 EUR/mês 10,49 EUR/mês depois do período de oferta

(2 contas) - depois do período de oferta Família (até 6 contas) - 11,99 EUR/mês 13,99 EUR/mês depois do período de oferta

(até 6 contas) - depois do período de oferta Estudante (1 conta) - 3,49 EUR/mês 4,49 EUR/mês depois do período de oferta

É com estes valores que os utilizadores vão ter de aceder ao Spotify, se pretenderem ter mais do que o serviço básico. Os preços estão mais elevados e isso certamente que será um peso na decisão de se manterem subscritores ou de se manterem com este serviço de streaming e não na concorrência.