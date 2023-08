Tem conseguido usar a Netflix? Há uma forma para continuar a partilhar a sua conta!

A Netflix decidiu tentar impedir a partilha de contas entre utilizadores que não vivem na mesma casa. Contudo, se partilhava uma conta com amigos, há uma forma de continuar a fazê-lo.

O fim da partilha de contas não está a ser trágico para a Netflix, como se previa, inicialmente. Na verdade, a plataforma cresceu em número de seguidores, após consolidar a proibição da partilha, vendo chegar seis milhões de novas pessoas.

Contudo, se, entretanto, deixou de utilizar a Netflix, por não poder dividir a sua conta com amigos ou familiares, saiba que há uma forma (muito simples) de continuar a partilhá-la.

O fim da partilha chegou com a definição de um ID principal associado às contas da Netflix. Considerando que os planos são destinados a dispositivos da mesma casa, esta localização delimitaria o seu uso, pois aqueles que tentassem aceder fora dele, seriam barrados (isto, claro, a menos que seja pago o extra).

O segredo é não aceder à Netflix a partir da box da televisão, diretamente na aplicação da plataforma de streaming. Ou seja, se for utilizar no browser ou a partir da aplicação no telemóvel, o serviço vai funcionar sem problemas.