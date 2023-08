Teletrabalho reduz a produtividade do trabalhador em 18%, diz estudo

O teletrabalho foi um dos conceitos mais ouvidos durante a pandemia da COVID-19, onde grande parte dos trabalhadores tiveram que realizar as suas tarefas a partir de casa. Atualmente esta é uma prática que muitas empresas ainda mantém e possivelmente ficará para o futuro. No entanto um novo estudo indica que o teletrabalho reduz a produtividade do trabalhador em 18% quando comparado com quem faz o trabalho no escritório.

Estudo: Quem trabalha a partir de casa é 18% menos produtivo

Embora muitos sejam defensores de que, além de ser mais cómodo e promover um maior equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, trabalhar a partir de casa é mais produtivo, parece que afinal pode não ser bem assim. De acordo com um recente estudo, levado a cabo pelos economistas do MIT e da Universidade da Califórnia (Los Angeles), o teletrabalho reduz a produtividade dos funcionários em 18%.

O estudo observou dois grupos compostos por 235 trabalhadores de entrada de dados, onde as pessoas de um dos grupos trabalhavam a partir de casa e as do outro grupo encontravam-se a realizar as suas funções no escritório. A observação aconteceu na cidade de Chennai, na Índia, e teve a duração de 8 semanas. Os resultados mostraram que os funcionários que trabalhavam a partir de casa eram 18% menos produtivos, com base na velocidade de digitação na rede, comparativamente aos que trabalhavam no escritório.

Para o estudo foi estipulado que os trabalhadores do escritório cumpriam um horário normal das 9h às 17h, enquanto que os que estavam em casa podiam escolher quando iriam realizar as 35 horas semanais.

David Atkon, professor no MIT, explicou que algumas pessoas podem optar por trabalhar a partir de casa, mesmo que saibam que são menos produtivas, porque precisam estar no seu lar durante o dia devido a vários motivos, como cuidar dos filhos.

