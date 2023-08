O iOS 17 traz muitas funcionalidades que melhoram a experiência de utilização quer com o iPhone, quer com o Apple Watch. A partilha de contactos NameDrop é uma dessas novidades e ao que tudo indica também está a chegar ao Apple Watch. Apesar de ser uma singela novidade, permite partilhar com o pulso o nosso contacto... coisa simples, mas muito eficiente. Venha ver como funciona.

Com a última versão beta disponível, os "inspetores e detetives do código" descobriram que a última versão do watchOS 10 inclui código que mostra o NameDrop no Apple Watch. Segundo um fá na marca, aaronp613, existe um vídeo foi no watchOS Beta 5. Este mostra um Apple Watch a "tocar" num iPhone para transferir informações de contacto.

O que é o NameDrop?

Para quem não sabe, o NameDrop é um dos novos recursos do iOS 17. Pode utilizar o seu iPhone para tocar noutro, com o gesto irá partilhar determinados detalhes ao seu contacto com o destinatário. É uma funcionalidade útil que pode poupar muito tempo, uma vez que evita o preenchimento manual dos dados de contacto, transferindo informações quase instantaneamente.

Faz sentido que o NameDrop possa chegar ao Apple Watch - o dispositivo que usamos literalmente todo o dia. Pode tocar no seu Apple Watch com outro sem sequer utilizar o iPhone, com o Watch sempre pronto para partilhar e receber detalhes. Nunca perderia essa oportunidade de se ligar.

Partilhar informações de forma muito simples

A Apple tem claramente grandes planos para esta funcionalidade. E, de facto, é provável que apareça numa futura versão do watchOS 10. O NameDrop está disponível para uso no iOS 17 beta, e tem sido um recurso divertido, principalmente pela qualidade visual que ele apresenta entre iPhones a correr o iOS 17. Contudo, esta fuga de código sugere que a sua disponibilidade no watchOS 10 ainda está a dar os primeiros passos.

A prioridade poderia ter sido alterada para que o NameDrop funcionasse primeiro no iPhone, seguido pelo recurso para então aparecer no Apple Watch. Olhando um pouco para os recursos, esta nova funcionalidade poderá chegar a modelos anteriores à atual Séries 8 e Ultra do smartphone da Apple. Isto porque não há nenhuma razão óbvia para que não funcione em qualquer Apple Watch com NFC.

Portanto, é esperado que o NameDrop apareça numa versão watchOS 10.1. Isso geralmente inclui correções de bugs e alguns novos recursos que a Apple ficou sem tempo para incluir na versão original.

Estas e outras novidades estarão a aparecer, dado que o dia 13 de setembro, hipotético dia da apresentação da versão final destes produtos, está à distância de poucas semanas.