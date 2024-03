Dica: como emparelhar auscultadores bluetooth com o Apple Watch

O Apple Watch tem hoje uma independência quase total do iPhone, permitindo emparelhar dispositivos de terceiros. Como tal, hoje mostramos como emparelhar auscultadores que não são da Apple.

Cada vez há mais utilizadores do Apple Watch e há mais atividades onde este relógio está presente, principalmente depois de a Apple lançar o Ultra. Como tal, muitas pessoas atualmente saem para atividades desportivas e outras de lazer na natureza sem levar o iPhone, apenas o Apple Watch chega.

É importante frisar que o smartwatch da Apple emparelha-se com dispositivos de terceiros, que não são da Apple. Por isso, hoje voltamos ao assunto para mostrar como podem usar os vossos auscultadores Sony, Bose, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei, Sennheiser, B&O, Jabra, JBL, entre muitos outros, emparelhados com o Apple Watch.

Emparelhar auscultadores de terceiros com o Apple Watch

Cada vez é mais fácil emparelhar o Apple Watch com dispositivos de terceiros. E para quem não tem AirPods, em nada fica a perder, no que toca a ter o seu som via Apple Music ou Spotify, por exemplo, enquanto treina ou passeia sem levar o iPhone.

Então, como se fazem estes passos tão simples:

Para esta tarefa vamos usar o Apple Watch Ultra 2 e os nossos Sony WF-1000XM5. Estes auscultadores são simples de emparelhar, como pudemos ver na análise. Vamos então aos passos necessários.

1 - Procurar as Definições no watchOS

Nesse sentido vamos a Definições > Bluetooth. Aqui iremos ver logo que o sistema operativo começa a procurar os dispositivos em escuta.

2 - Procura automática de dispositivos em escuta

Depois dos nossos auscultadores aparecerem na lista detetada, clicamos em cima do nome para o watchOS o emparelhar. Entretanto, o sistema começará a negociar com os auscultadores e proceder ao emparelhamento.

Eventualmente, para que se vejam, é necessário colocar os auscultadores em modo de emparelhamento, para ambos os lados conseguirem negociar.

Portanto, feito isto, vamos aproveitar para sair sem levar o iPhone e ter uma experiência fantástica de entretenimento.

Em jeito de dica final, deixo a indicação de que estes auscultadores podem chamar a Siri. Dessa forma, com toda a comodidade, podemos solicitar que o volume seja aumentado ou diminuído, entre outras coisas.