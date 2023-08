Análise Sony WF-1000XM5: auscultadores com cancelamento de ruído aprimorado

Quando pensa em verdadeiros auscultadores sem fios, a sua mente vai provavelmente para um de dois sítios. Ou para os AirPods da Apple, ou para a série 1000X da Sony. Por isso, trazemos uma análise aos Sony WF-1000XM5, uns auscultadores que assustam a concorrência.

Estamos a aproximar-nos de um momento de mudança radical para os auscultadores com cancelamento de ruído. Qualquer par de auscultadores topo de gama que compre hoje da Sony, Bose, Apple, Samsung ou de outras marcas conceituadas pode realizar a tarefa principal - eliminar as distrações e o ruído de fundo à sua volta - na perfeição. Todos eles são mais do que competentes nesse domínio.

Por isso, agora, as empresas de tecnologia estão a procurar novas formas de se diferenciarem, tornando a experiência mais inteligente e mais adaptável através da integração da IA e da aprendizagem automática. Contra essa maré inevitável, a Sony está a lançar os seus mais recentes auscultadores ANC, os WF-1000XM5.

Estes auscultadores baseiam-se no seu popular (e ligeiramente mais barato) antecessor, os Sony WF-1000XM4, com um design mais pequeno e mais confortável, controladores maiores para uma melhor qualidade de som e, sim, um cancelamento de ruído mais eficaz.

Especificações: Resumo Cor: Prateado, Preto

Prateado, Preto Preço: PVP 320,00 € (IVA e Eco REEE incluídos)

PVP 320,00 € (IVA e Eco REEE incluídos) Conteúdo da embalagem: Cabo USB, Cartão de garantia, Estojo de carregamento, Guia de referência (Novidade), Pontas de auriculares com isolamento de ruído

Cabo USB, Cartão de garantia, Estojo de carregamento, Guia de referência (Novidade), Pontas de auriculares com isolamento de ruído Peso: Aprox. 5,9 g x 2 (incluindo pontas de auriculares (M)) Características gerais Tipo de auscultadores: Dinâmicos e fechados

Dinâmicos e fechados Diafragma: 8,4 mm

8,4 mm Resposta de frequência (comunicação Bluetooth): 20Hz - 20.000 Hz (amostragem de 44,1 kHz)/ 20 Hz - 40.000 Hz (amostragem de 96 kHz LDAC, 990 kbps)

20Hz - 20.000 Hz (amostragem de 44,1 kHz)/ 20 Hz - 40.000 Hz (amostragem de 96 kHz LDAC, 990 kbps) Controlo de volume: Sim

Sim À prova de água: Sim (equivalente a IPX4)

Sim (equivalente a IPX4) DSEE Extreme: Sim Bateria Tempo de carregamento da bateria: Aprox. 1,5 h

Aprox. 1,5 h Método de carregamento da bateria: Carregamento por USB/Carregamento sem fios (com estojo)

Carregamento por USB/Carregamento sem fios (com estojo) Duração da bateria (tempo de reprodução contínua de música): Máx. 8 horas (NC ativado)/máx. 12 horas (NC desativado)

Máx. 8 horas (NC ativado)/máx. 12 horas (NC desativado) Autonomia da bateria (tempo de comunicação contínua): Máx. 6 horas (NC ativado)/máx. 12 horas (NC desativado) Bluetooth Versão Bluetooth: 5.3

5.3 Gama efetiva: 10 m

10 m Intervalo de frequência: Banda 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Banda 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz) Perfil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP

A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP Formatos de áudio compatíveis: SBC, AAC, LDAC, LC3

SBC, AAC, LDAC, LC3 Proteção de conteúdo suportado: SCMS-T Cancelamento de ruído Modo som ambiente: Sim

Sim Atenção rápida: Sim Estojo de carregamento Peso: Aprox. 39 g

Aprox. 39 g Dimensão: Aprox. 64,6 x 40,00 x 26,5 mm

Aprox. 64,6 x 40,00 x 26,5 mm Tempo de carregamento da bateria: Aprox. 2 h (carregamento por USB)

Na caixa dos Sony WF-1000XM5

Cabo USB

Cartão de garantia

Estojo de carregamento

Guia de referência (Novidade)

Pontas de auriculares com isolamento de ruído

Design e hardware

Os anteriores auscultadores topo de gama da Sony, os WF-1000XM4, foram aclamados pela sua qualidade de áudio, mas quase toda a gente concordou que eram demasiado volumosos. Os XM5 corrigem completamente este problema. Estes pesam 5,9 g cada, em comparação com os 7,3 g do antecessor, e não sobressaem tanto da orelha como antes.

A caixa é também 25% mais pequena do que o modelo anterior e pode agora caber em qualquer bolso. Este novo formato de caixa tem aproximadamente o mesmo tamanho que a caixa dos AirPods Pro da Apple, e faz com que os Earbuds Bose QC 2 pareçam volumosos em comparação.

O que é ainda mais impressionante é o facto de a Sony ter conseguido reduzir o tamanho sem sacrificar as especificações ou a bateria. Os XM5 oferecem a mesma duração de bateria que antes, e os drivers de áudio são maiores, passando de 6,4 mm para 8,4 mm. Existe ainda um microfone adicional em cada auscultador, o que dá um total de três em cada um.

A Sony tomou a decisão de dar à caixa um revestimento mate, o que é ótimo, mas um revestimento brilhante para os botões, o que não é tão bom. O revestimento brilhante não só atrai as impressões digitais, como também torna os botões um pouco escorregadios. Se juntarmos a isto o facto de a caixa ser relativamente apertada, estes auscultadores são um pouco mais difíceis de retirar do que outros da Bose ou da Apple.

Tal como no XM4, a Sony está a utilizar pontas de espuma revestidas a poliuretano em vez das pontas de silicone que a maioria dos outros auscultadores utiliza. A espuma é mais rígida do que o silicone e destina-se a proporcionar uma vedação mais forte em torno do canal auditivo.

Isto pode ser um pouco desconfortável ao início, mas a espuma tem como principal objetivo adaptar-se ao seu canal auditivo ao fim de algumas horas de utilização. Contudo, se tiver canais auditivos bastante sensíveis, pode sempre comprar um par de pontas de silicone por alguns trocos.

Os auscultadores têm painéis sensíveis ao toque no exterior, como esperado, mas só podem registar toques, não deslizes. Como resultado, a Sony deu aos auscultadores a capacidade de registar até quatro toques, para que tenha mais opções de controlo. Na parte que toca no canal auditivo encontra-se o habitual sensor de proximidade, mas também um sensor de condução óssea para detetar melhor quando está a falar e reduzir automaticamente o áudio em conformidade.

Sob o "capô" estão os já mencionados drivers de áudio maiores com um diafragma redesenhado e o novo chip Sony V2. A Sony está a comercializar este chip como sendo capaz de ajudar a bombear uma gama mais ampla de frequências, incluindo o refinamento da reprodução de vozes e graves.

Os auscultadores são também resistentes a salpicos de água IPX4 e a caixa suporta carregamento sem fios Qi. Assim, em termos de hardware, o XM5 preenche todos os requisitos.

Software e controlos dos Sony WF-1000XM5

Os Sony WF-1000XM5 podem ser utilizados imediatamente a partir da caixa. Basta premir o botão de emparelhamento na parte de trás da caixa para iniciar o emparelhamento. Mas, como é óbvio, existe uma aplicação complementar - infelizmente, não é lá muito boa. A aplicação chama-se "Sony | Headphones Connect" e tem um dos ícones de aplicação mais genéricos dos últimos tempos. A interface de utilizador está desatualizada.

A aplicação permite personalizar os controlos táteis, pelo que é recomendável que a utilize pelo menos uma vez para os configurar. Mas, de resto, todas as outras funcionalidades são demasiado complicadas de utilizar.

Existe áudio espacial, por exemplo, mas requer a instalação de uma aplicação separada que apenas oferece um teste gratuito - sim, é necessária uma subscrição. Até mesmo a ativação da versão de avaliação gratuita é difícil - tem de introduzir um código de 16 dígitos que está escondido num dos panfletos que acompanham a caixa.

Existe um separador "Atividade" na aplicação que, aparentemente, regista os seus hábitos de audição. É necessário iniciar sessão, mas não é possível fazê-lo a partir da aplicação. É redirecionado para o website da Sony. Para iniciar sessão, tem de se registar numa conta Sony primeiro, um processo tedioso que requer confirmação por e-mail e uma palavra-passe demasiado longa.

Ninguém quer passar por dificuldades, inscrever-se em todas estas contas extra ou descarregar aplicações adicionais só para utilizar uma funcionalidade que provavelmente não acrescenta nada de valor. Tudo na experiência da aplicação fica abaixo das expectativas.

Mas vale a pena utilizar a aplicação uma vez para definir os controlos, porque são úteis. Por exemplo, tocar uma vez no auricular direito inicia ou pausa o áudio, mas o mesmo toque no auricular esquerdo alterna entre o modo ANC ou de Som ambiente.

Bateria

A autonomia da bateria é de 8 horas com o Bluetooth e o ANC ativados, com a caixa de carregamento sem fios a proporcionar mais 16 horas. Durante os testes, verificámos que os Sony fazem um bom trabalho ao corresponderem aos valores anunciados, apesar de ser um pouco dececionante que a Sony não tenha avançado o jogo em relação ao XM4, que oferece valores idênticos.

Continua a estar no topo dos auscultadores sem fios com cancelamento de ruído de qualidade superior e compara-se favoravelmente com as seis horas oferecidas pelos auscultadores Bose QuietComfort II e pelos AirPods Pro 2.

Som dos Sony WF-1000XM5

A série 1000x tem sido objeto de melhorias constantes em termos de som desde a sua estreia. Embora algumas qualidades sejam melhoradas pelo meu som personalizado, o XM5 faz um bom trabalho ao proporcionar mais amplitude e separação. Muitos dos instrumentos continuam a ser pressionados uns ao lado dos outros, mas há um posicionamento mais distinto.

O 360 Reality Audio proporciona uma experiência completamente diferente. Tal como a maioria dos produtos sem fios da Sony, o XM5 tem um efeito 3D com determinadas faixas. Pode utilizá-lo desde que tenha aplicações de música que ofereçam otimização com 360 Reality Audio.

A qualidade de áudio dos auscultadores Sony WF-1000XM5 é bastante boa e um concorrente imediato dos melhores da sua classe. Os auscultadores são alimentados por controladores de áudio atualizados e um par de novos processadores de áudio, que proporcionam uma experiência digna do seu preço elevado.

O som dos WF-1000XM5 impressiona com bom detalhe e precisão em todo o espetro audível. A harmonia entre graves estelares, mas perfeitamente contidos, uma gama média viva e agudos nítidos foi facilmente discernível e ideal para tirar o melhor partido da audição de música.

Depois de várias horas de experiência, dá para perceber que os controladores de áudio muito maiores do novo modelo (8,4 vs. 6 mm) fizeram uma diferença considerável na reprodução da energia das gravações ao vivo.

Cancelamento de ruído

Desligar totalmente todo o barulho que nos rodeia é algo de que todos gostamos. Colocar os Sony WF-1000XM5 nos ouvidos transformou instantaneamente o ruído ambiente que me rodeava num silêncio absoluto. O seu excelente cancelamento de ruído ajudou a reduzir drasticamente o barulho incontornável de uma viagem de carro bastante longa.

Comparado com o excelente cancelamento de ruído do Sony WF-1000XM4, o WF-1000XM5 proporciona uma sensação de silêncio mais natural. Usar os novos auscultadores sem reproduzir nada faz parecer que estamos com tampões para os ouvidos e não com um produto tecnológico.

O Modo ambiente também funcionou bem, como era de esperar de um produto tão prestigiado.

Microfone dos Sony WF-1000XM5

O modelo Sony WF-1000XM5 apresenta um microfone de qualidade aceitável e mostra-se perfeitamente adequado para efetuar chamadas. Além disso, possui uma funcionalidade que identifica a nossa fala para auxiliar o microfone a discernir que sons desejamos realçar e quais são meros ruídos.

Esta característica mostra-se bastante útil, embora possamos não perceber a sua presença. Assim, abordamos um ponto significativo. O sistema foi projetado para se ajustar ao utilizador, em vez de exigir que o este se adapte ao dispositivo.

Deixamos um pequeno áudio gravado com os Sony WF-1000XM5:

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2023/08/wf-1000xm5_sony_pplware.mp3

Veredito

Não existe uma caraterística única que faça destes auscultadores uma atualização obrigatória, mas a Sony está a abordar estrategicamente as principais desvantagens do modelo anterior e espera que isso seja suficiente para fazer destes auscultadores outro sucesso.

Continua a obter o codec Bluetooth LDAC de maior fidelidade da empresa, controlos integrados mais flexíveis e chamadas de voz mais nítidas do que qualquer um dos anteriores auscultadores emblemáticos da Sony. Mas também há razões para esperar um pouco e pensar melhor antes de clicar em "comprar" desta vez.

Por fim, estes auscultadores estão à venda por cerca de 320,00 €.

Sony WF-1000XM5

