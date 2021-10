Análise Sony WF-1000XM4: provavelmente os melhores da sua gama

Durante estes anos, já nos passaram pelas mãos (e pelas orelhas) muitos auscultadores. Contudo, nos últimos tempos a fasquia está mais alta com tecnologias como o Cancelamento Ativo de Ruído ou o Áudio Espacial. A Sony tem tradição no fabrico de auscultadores de qualidade quer ao nível do som, quer do próprio hardware que o define.

Hoje vamos mostrar as potencializardes dos Sony WF-1000XM4, uns earbuds que surpreendem desde o design até à fantástica autonomia.

Nestes últimos anos, deixámos aqui no Pplware análises a excelentes produtos da Sony. Relembro, por exemplo, os WH-1000XM3, os WF-1000XM3, ou mesmo os WF-XB700. São 3 de várias categorias e para segmentos diferentes.

No entanto, há traços comuns entre eles, um dos quais é a qualidade do som.

Especificações: Peso: Aprox. 41 g

Aprox. 41 g Tipo de auscultadores : Sem fios

: Sem fios Diafragma : 6 mm

: 6 mm Magnetos : Neodímio de alta capacidade

: Neodímio de alta capacidade Resposta de frequência (comunicação bluetooth) : 20 Hz - 20 000 Hz (amostragem de 44,1 kHz)/20 Hz - 40 000 Hz (amostragem de 96 kHz LDAC, 990 kbps)

: 20 Hz - 20 000 Hz (amostragem de 44,1 kHz)/20 Hz - 40 000 Hz (amostragem de 96 kHz LDAC, 990 kbps) À prova de água : Sim (IPX4)

: Sim (IPX4) Dsee extreme : Sim

: Sim Bateria : Tempo de carregamento : Aprox. 1,5 horas Duração (tempo de reprodução contínua de música) : Máx. 8 horas (cancelamento de ruído ligado)/máx. 12 horas (cancelamento de ruído desligado) Autonomia (tempo de comunicação contínua) : Máx. 5,5 horas (cancelamento de ruído ligado)/máx. 6,0 horas (cancelamento de ruído desligado)

: Especificação Bluetooth : Versão 5.2

: Versão 5.2 Perfil : A2DP, AVRCP, HFP, HSP

: A2DP, AVRCP, HFP, HSP Formatos de áudio compatíveis : SBC, AAC, LDAC

: SBC, AAC, LDAC Proteção de conteúdo suportado : SCMS-T

: SCMS-T Cancelamento de ruído : Sim Modo som ambiente : Sim A tenção rápida : Sim

: Sim Cores : Preto Prateado

:

Descobrir os auscultadores Sony WF-1000XM4

A concorrência neste segmento de dispositivos é enorme. Também é verdade que cada vez se usam mais auscultadores sem fios e que se tornou quase numa companhia inseparável dos smartphones. Aliás, se estivermos atentos numa qualquer grande metrópole por esse mundo fora, à hora de ponta, quando todos saem dos seus empregos em direção a casa, poucos são os que não trazem nas orelhas auscultadores.

Portanto, os Sony WF-1000XM4 têm essencialmente concorrência dos earbuds baratos. Muitas pessoas compram estes auscultadores a preços muito baixos, mas não podem esperar grande qualidade dos materiais, do som e até da interação com os mais variados sistemas operativos. Basicamente são estes três pilares que destacam estes Sony.

O mundo dos verdadeiros auscultadores sem fio é difícil de navegar, especialmente com a extrema popularidade dos AirPods e AirPods Pro da Apple. Existem tantas opções lá fora que afirmam ser “matadores dos AirPods”, que pode ser difícil reconhecer quando de facto estamos perante um desses "protagonistas". Assim, se existiu alguma vez um “matador de AirPods”, então, deixem-me dizer-vos que foram estes Sony WF-1000XM4.

As caixas estão a ficar mais amigas do ambiente e esta que traz os Sony WF-1000XM4 é uma embalagem de papel reciclado onde são transportados os auscultadores dentro do seu estojo de carregamento, três tamanhos de pontas auriculares de espuma de poliuretano e um cabo de carregamento.

Vem a acompanhar, documentação variada que poderá ajudar a guiar o utilizador, apesar de não ser necessário, dado que estamos perante um produto inteligente (e iremos perceber a razão de agora em diante).

Para atalhar caminho e ter uma série de funcionalidades, é importante instalarmos a app Headphones Connect da Sony. A aplicação tem todo o tipo de vantagens, como alterar o esquema de controlo, atualizar o assistente virtual, alterar o som dos auscultadores, atualizar o firmware e muito mais.

Construção e conforto

Os Sony WF-1000XM4 são dos melhores auscultadores sem fio verdadeiros do mercado, e a experiência é a melhor possível nesta categoria. A atenuação de ruído, a qualidade do som e a experiência de utilização são excelentes.

Na verdade, usar os WF-1000XM4 é muito gratificante, visto que os auscultadores são muito menores do que os seus antecessores e, consequentemente, encaixam-se muito melhor. Os controlos de toque capacitivos significam que não temos dificuldade para comandar os earbuds e a resistência ao suor significa que não irão avariar durante o treino.

Sob o capô, o processador V1 da Sony ajuda os Sony WF-1000XM4 a usar menos energia para as suas funções principais, de modo que o cancelamento de ruído e a reprodução em alta resolução não irão esgotar a vida da bateria tanto quanto no passado.

O estojo também foi atualizado, agora é capaz de carregar sem fio através de bases compatíveis com Qi. Além disso, também é muito menor que o case do Sony WF-1000XM3. Se não tiver uma base de carregamento sem fio, pode ligar o estojo a praticamente qualquer dispositivo de carregamento USB-C.

Para quem, como nós, que testámos a versão anterior destes earbuds, assim como outras marcas, facilmente percebemos que a Sony está muito interessada em melhorar os pormenores, sim, aqueles que melhoram a nossa vida.

Um dos pontos muito importantes destes auscultadores é a forma como se integram no nosso canal auditivo. Os WF-1000XM3 eram um pouco intrusivos e duros para o ouvido, por isso na nossa análise sublinhámos bem a importância da escolha certa da almofada de silicone que é colocada na estrutura do auscultador. Isso irá definir o usar com prazer ou com desconforto.

Desta vez, a Sony apostou não em silicone, mas numa espuma macia, moldável e confortável. Assim, para obtermos o melhor ajuste com as pontas de espuma (borracha muito macia), teremos de escolher entre os tamanhos XS (que vêm já nos auscultadores), S e L que estão disponíveis na caixa dos earbuds.

Atenção ao retirar e ao colocar, o material é mais macio e poderá rasgar a almofada se não tiver tempo e cuidado ao trocar ou ao tirar para limpar. Depois de escolher, coloque no canal auditivo e aguarde 20 segundos, será o tempo para a espuma se moldar e selar o canal.

Depois de colocar e esperar, para se conseguir ter um ajuste quase ideal, pode abrir a app Headphones Connect e fazer o teste que verificará se está tudo OK com o teste de ajuste. Se necessitar de pontas auriculares maiores ou menores, a app assim o dirá!

Como controlar os Sony WF-1000XM4?

Depois de colocar os auscultadores do Sony WF-1000XM4, há uma série de controlos de toque que permitem manter o telefone no bolso. Uma das funcionalidades mais simples é a pausa e reprodução instantâneas. Quando retira os auriculares dos ouvidos, a música para.

Um sensor de proximidade sabe quando está a utilizar um ou ambos os auriculares. Quando coloca de novo os auriculares, a música é retomada.

Veja em baixo um resumo:

Toque no auricular esquerdo : permite mudar do Cancelamento de ruído para Som ambiente

: permite mudar do Cancelamento de ruído para Som ambiente Toque prolongado no auricular esquerdo : ativa a função Atenção Rápida

: ativa a função Atenção Rápida Tocar uma vez no auricular direito : a música pausa/volta a tocar

: a música pausa/volta a tocar Tocar duas vezes no auricular direito : passa a música para a faixa seguinte ou atende a chamada

: passa a música para a faixa seguinte ou atende a chamada Toque prolongado no auricular direito: ativa o Assistente inteligente

Além destas opções, o utilizador poderá parametrizar outras através da aplicação Headphones Connect.15

Como emparelhar o Sony WF-1000XM4?

Sem um botão de emparelhamento na caixa (como outras marcas têm), o emparelhamento dos Sony WF-1000XM4 pode ser um pouco difícil de descobrir por conta própria, mas o processo é bastante simples. O utilizador apenas necessita configurar esta ação na primeira vez que emparelhar com um dispositivo.

Retire os auscultadores da caixa e coloque-os nos ouvidos. Segure os dois botões durante 6 segundos e o modo de emparelhamento começará. Vai ouvir uma voz a dizer que os seus Sony WF-1000XM4 está no modo de emparelhamento Bluetooth. Certifique-se de que a sua fonte está a procurar um dispositivo para se ligar e pode selecionar Sony WF-1000XM4 numa lista de dispositivos disponíveis.

Agora, sempre que precisar usar os auscultadores, basta simplesmente retirar os mesmos da caixa e colocar nos ouvidos.

Os earbuds têm ligação Bluetooth 5.2, o que irá garantir ao smartphone, por exemplo, uma maior duração da bateria. Além disso, é também concebível que estes auriculares suportem todos os codecs obrigatórios na gama 5.2, incluindo áudio LE.

Recursos e performance

No coração de cada auscultador está um Processador Integrado V1 da Sony com cancelamento de ruído. Especialmente desenvolvido pela Sony, este o novo processador eleva o cancelamento de ruído do aclamado chip QN1e a um nível superior.

Esta tecnologia que envolve o utilizador numa bolha de silêncio foi melhorada e a tecnologia Bluetooth "System on Chip" oferece o nível de cancelamento de ruído mais elevado da indústria e utiliza menos energia.

Os WF-1000XM4 suportam áudio de alta resolução sem fios. Graças aos diafragmas de design especial de 6 mm, reproduzem som dinâmico, apesar do tamanho compacto, e o diafragma de alta compatibilidade reproduz graves detalhados.

O Processador Integrado V1 melhora a qualidade de som, reduz a distorção e permite usar o codec LDAC e DSEE Extreme.

Bateria e energia

Este é outro dos trunfos da Sony para o segmento. Por norma a concorrência fica sempre ao largo dos valores conseguidos.

Portanto, se uma das suas preocupações é a bateria, com estes auscultadores essa preocupação vai acabar. Os Sony WF-1000XM4 têm uma autonomia a rondar as 7 horas e 43 minutos por carga, e a caixa de transporte pode carregar os auscultadores pelo menos mais duas vezes para um total quase 24 horas.

Conforme já foi dado a saber, a caixa pode ser carregada sem fio através de bases compatíveis com Qi.

Aplicação Sony Headphones Connect

A aplicação Headphones Connect traz o suporte para várias funcionalidades. Logo à partida permitem o emparelhar e a identificação do dispositivo para oferecer ajustes à medida. Depois, muito importante, verifica e atualiza a versão do firmware.

É importante ter em atenção este ponto. A cada correção, e a Sony faz com regularidade, os auscultadores ficam com mais qualidade no seu software. Há ajustes que devem ser levados em conta.

Há 3 áreas principais:

Estado - Informação sobre o controlo adaptativo do som. Informação e controlos de reprodução; etc.

Som - ANC; Experiência Falar-para-conversar; Equalizador; Configuração do 360; etc.

Sistema - Alterar a função do sensor de toque; Análise das pontas auriculares ideais; atualização de firmware; etc.

E o Som?

Os Sony WF-1000XM4 não enganam quando olha para a etiqueta do preço. Vai dizer que tem um preço "puxadito", mas não podemos esperar menos que isso quando temos esta qualidade.

Quando os colocamos, devemos ter atenção que há alguns pequenos ajustes a fazer para obtermos o melhor som. Já falámos nas pontas de espuma corretamente ajustadas e a própria aplicação tem perfis que pode ajustar para uma melhor som. Neste último ponto, se quiser só abrir a caixa, emparelhar os auscultadores sem instalar a aplicação, possivelmente vai receber um som bom, tal como se espera. É importante ter em atenção que os auscultadores não estão dependentes da aplicação para um bom resultado ou sequer para funcionar.

Este é um som muito voltado para o consumidor e é mostrado com ênfase nos graves. No entanto, esta característica não é de todo negativa. Isto porque, ao contrário de outros fabricantes de auscultadores, a Sony não usa os graves para mascarar ruídos exteriores.

Em geral, descobrimos que os Sony WF-1000XM4 trazem uma melhoria das notas, uma melhor elevação, enquanto corta as notas mais altas e harmónicos que ultrapassam um pouco os 2kHz. Bom, na prática para todos nós, comuns mortais, isso significa que podemos tentar diminuir um pouco os graves e os médios no equalizador da aplicação Headphones Connect.

Porque ainda temos bem presente o resultado dos WF-1000XM4, usamos a mesma palete de sons. Como tal, para puxar pelo som cristalino e perceber se há ou não melhorias, abrimos o volume e deixámos rolar Eddy Louiss - Funky Day. Notámos de imediato um equilíbrio, que era esperado, pela linha que vem sendo seguida.

Houve também um grande controlo de graves e notou-se uma ligeira melhoria no controlo dos agudos. Como este tema tem muito dinamismo, torna-se exigente e obriga a algum exercício do ouvido.

Agora, porque a voz nos desperta uma atenção diferente e estímulos maiores, deixámos rolar o tema Fast Car de Tracy Chapman. Aqui vimos como a voz se destaca, sem abafar, os instrumentos. Tudo pareceu devidamente posicionado num palco sonoro devidamente diferenciado.

Para "partir a loiça", como se costuma dizer, colocámos Nightwish - Sleeping Sun sem complexos. Como referimos atrás, aqui vamos perceber que estes auscultadores continuam a oferecer um baixo pesado, embora saudável, vigoroso mas sem sobreposição que muitas vezes traz cansaço neste tipo de música.

Os Sony WF-1000XM4 têm uma relativa sub-ênfase nos agudos e uma ênfase robusta de graves/médios-graves.

DSEE Extreme - Restauro dos seus ficheiros comprimidos em tempo real Com a Edge-AI (Inteligência Artificial), o DSEE Extreme™ (Digital Sound Enhancement Engine) melhora os ficheiros de música digitais comprimidos, em tempo real. Ao reconhecer a instrumentalização, géneros e elementos da música, como vocais ou interlúdios, restaura a amplitude elevada do som, perdida na compressão, para uma experiência de audição rica e completa.

E o Cancelamento Ativo de Ruído é assim bom?

Os Sony WF-1000XM4 fazem um excelente trabalho, proporcionando tranquilidade quando nos isolam do mundo ao nosso redor. Atenção, estes auscultadores não são apenas ótimos com o cancelamento ativo de ruído ativo (ANC), a forma como se encaixam e vedam o canal auditivo proporciona um melhor bloqueio de ruídos incidentais, como conversas das pessoas ao nosso lado.

Quando ligamos o ANC, ruídos de 50 Hz e mais altos soarão cerca de um quarto a um décimo sexto da altura que soariam sem nada nos nossos ouvidos. Isso é realmente impressionante e, embora não seja o melhor desempenho do ANC que já vimos, está seguramente entre os melhores.

Reforçamos que para obter bons resultados, os auscultadores têm de estar bem encaixados nas orelhas e as pontas de borracha bem introduzidas a fazer um bloqueio do canal auditivo. Isso proporcionará um bom isolamento.

Não gosta de andar na rua e não ouvir nada ao seu redor? Bom, isso é fácil de resolver. Podemos alternar a função ANC de ativo para Som Ambiente. Basta dar um toque no auscultador do lado esquerdo. Esta transição será explicada com a voz do sistema dos auscultadores.

Um recurso muito interessante, mas só nalguns cenários muito peculiares, na aplicação podemos ativar o modo Experiência Falar-para-conversar.

Esta funcionalidade ativa automaticamente a passagem de áudio se começarmos a falar com alguém para podermos ter um diálogo sem a necessidade de parar a música ou retirar do ouvido o auscultador.

360 Reality Audio

Se a Apple tem o Áudio Espacial, a Sony tem a Experiência do 360 Reality Audio.

Estamos a falar numa experiência muito interessante que nos poderá proporcionar um som extremamente imersivo e extremamente real.

É um som envolvente e por vezes tão real como se estivéssemos num concerto ao vivo ou no estúdio em que o artista está a gravar. Existem aplicações que podem tirar proveito desta tecnologia, como, por exemplo, o Tidal.

E que tal o microfone?

O Sony WF-1000XM4 tem um microfone decente, mas sofre um pouco com o AAC. É perfeitamente bom para chamadas telefónicas. Há também um recurso que deteta quando falamos para ajudar o microfone a determinar quais sons desejamos intensificar e o que é apenas ruído.

É um recurso útil, embora nem o vamos notar. Portanto, aqui tocamos num ponto importante. A Sony quer mesmo é que usemos sem estarmos preocupados com isto ou com aquilo. O sistema foi feito para se adaptar ao utilizador, em vez de obrigar o utilizador a adaptar-se ao dispositivo.

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2021/10/micrfone_WF-1000XM4.m4a

Veredito

Este é um caso em que começamos por pensar que os Sony WF-1000XM4 vinham substituir os Sony WF-1000XM3, mas não. No final desta análise a nossa conclusão é que a chegada destes novos auscultares ajudou os anteriores a baixarem o preço o que os ajudou a ser ainda mais interessante na relação preço/qualidade.

Quer isto dizer que para nós, o que percebemos desta análise, é que a Sony criou um novo patamar dentro do topo de gama dos seus earbuds. Acrescentou leveza, diminuiu ao volume, refinou o Cancelamento Ativo de Ruído (o que era bom, ficou melhor) e deu um salto na utilização dos auscultadores enquanto conversamos.

Por fim, vamos então ao preço. Estes fantásticos auscultadores custam 280 euros.

Sony WF-1000XM4