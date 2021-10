Aumento dos combustíveis fósseis é “inevitável” e “vai doer”

As notícias sobre o aumento de preços dos combustíveis fósseis não agradam a ninguém. Segundo os especialistas, o mercado está instável e é difícil prever o que possa vir a acontecer nos próximos tempos.

Os ambientalistas alertam que aumento dos combustíveis é “inevitável” e “vai doer”.

O recurso a combustíveis fósseis vai tornar-se cada vez mais caro

O mundo vive atualmente um conjunto de desafios. Alguns deles são mesmo muito delicados de resolver e são necessárias medidas drásticas por parte dos países. Como temos acompanhado, a comunidade científica e política tem estado empenhada em baixar o volume de emissões de gases com efeito de estufa.

Para tal, ou seja, para o mundo conseguir cumprir metas ambientalmente sustentáveis (nomeadamente limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius em relação aos valores pré-industriais) é necessário reduzir muito a sua dependência dos combustíveis fósseis.

Por razões ambientais, o recurso a combustíveis fósseis vai tornar-se cada vez mais caro, segundo avisam ambientalistas, revela o Publico.

De relembrar que o Governo anunciou uma redução do ISP de dois cêntimos na gasolina e um cêntimo no gasóleo até 31 de janeiro do próximo ano, em resposta ao aumento do preço dos combustíveis. No entanto, a posição do Governo é no sentido de não desagravar os impostos sobre os combustíveis fósseis.

Questionado sobre se há margem para baixar impostos dos combustíveis, Marcelo Rebelo de Sousa apontou que dependerá “da gravidade da situação” e de “entendimentos a nível europeu”. “Se a Europa der luz verde para medidas Estado a Estado, e Portugal tem-se batido por isso, a Espanha tem-se batido por isso, a França também — porque todos estão a sentir o mesmo problema —, aí a UE tem de flexibilizar a sua posição em termos financeiros e pode-se ir mais longe”.

