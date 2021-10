Impressoras Creality 3D de baixo custo para dar vida às suas ideias

Está mais fácil e barato que nunca imprimir em 3D. Por isso, este é o melhor momento para tirar do papel muitos dos projetos que tem e fazer criações 3D poderá ser um deles.

No conforto da sua casa tem agora essa oportunidade e nós deixamos sugestões acessíveis.

Impressora Creality 3D Ender 3 Pro

A impressora Creality 3D Ender-3 Pro vem com um vidro temperado e a superfície de construção inclui uma plataforma magnética ideal para remover as peças sem as danificar.

É um modelo com uma grande área de impressão, oferecendo 220 x 220 x 250mm. Quanto à impressão, o fabricante garante uma impressão rápida, mas com movimentos suaves, graças ao mecanismo de rolamentos XYZ para uma alta precisão na construção dos objetos.

A fonte de alimentação tem um sistema de segurança e retoma a função de impressão caso a máquina se desligue, acidentalmente ou devido a falha da energia elétrica.

É compatível com vários tipos de filamento de 1,75 mm como PLA, ABS, TPU, sendo qualquer um destes materiais derretido com rapidez para um resultado mais perfeito.

A Creality 3D Ender 3 Pro está disponível por 129,99 € com o código de desconto TC1622.

Creality 3D Ender-3 Pro

Creality Ender-3 V2

A Creality Ender-3 V2 apresenta-se em metal, sendo firme e estável para melhores resultados no momento da impressão. A plataforma é em vidro carborundum, o que faz com que o aquecimento da base seja mais rápido e a impressão seja melhor, com uma primeira camada mais suave e uniforme.

Os movimentos suaves e o baixo ruído de 50dB são também características positivas desta nova versão da Ender-3. Além disso, em caso de quebra de energia, depois a impressora retoma o seu funcionamento de forma automática do ponto onde tinha parado.

O volume de impressão é de 220 x 220 x 250 mm e imprime com filamento PLA, TPU e PETG. A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,4 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Um pormenor interessante prende-se com a colocação de um botão rotativo para colocar o filamento de forma mais simples, do que aquilo que acontecia com o modelo antigo, e com muitas das impressoras 3D existentes no mercado. Além disso, a marca adicionou uma pequena caixa de ferramentas à impressora para que não se percam os parafusos ou outros pequenos componentes.

A Creality Ender-3 V2 é ligeiramente mais cara, estando disponível por 159,99 € com o código de desconto CC3205. Em ambos os casos, estão disponíveis na Europa e os preços já incluem impostos.

Creality 3D Ender-3 V2