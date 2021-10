Que pena! Novo MacBook Pro não vem com HDMI 2.1

O novo MacBook Pro já vem com HDMI, mas...! A Apple apresentou ontem os novos e poderosos MacBook Pro. Tal como informamos no dia do evento, o novo MacBook Pro está disponível com o SoC M1 Pro ou com o M1 Max.

Os preços começam em 2349€ e, apesar do valor elevado, a Apple não incluiu uma interface HDMI 2.1. O que significa?

HDMI 2.1 suporta vídeos 4K com uma taxa de atualização de 120 Hz

O novo MacBook Pro é o mais poderoso de sempre segundo revela a Apple. Esta nova máquina está disponível com um tamanho de 14,2" (pela primeira vez), além da versão de 16". O lançamento da nova máquina da Apple marca também o regresso do MagSafe para carregamento. Outra das novidades é a inclusão de uma interface HDMI e é aqui que a Apple não apostou na mais recente versão.

De acordo com as informações, o novo MacBook Pro vem com HDMI 2.0, em vez da versão 2.1. Foi em janeiro de 2017 que a HDMI Fórum anunciou, durante a CES2017 que decorreu em Las Vegas, uma nova versão do padrão HDMI, o HDMI 2.1. Esta versão tem suporte para resoluções 8K com uma taxa de atualização de 60Hz e High Dynamic Range (HDR) e oferecer uma "brutal" largura de banda de 48 Gbps. Para resoluções 4K o HDMI 2.1 consegue ter uma taxa de atualização de 120Hz.

É verdade que esta aposta apenas na versão 2.0 não é grave, mas com esta versão não será possível ter vídeos 4K a uma taxa de atualização de 120Hz. A Xbox Series X e a PlayStation 5 já têm suporte para 4K com uma taxa de atualização de 120 Hz

A versão 2.0 "apenas" suporta 4K com uma taxa de atualização de 60Hz e static HDR.

É curioso que a Apple não tenha incluído HDMI 2.1 nos modelos de MacBook Pro porque a Apple TV 4K que foi lançada no início deste ano tem uma interface HDMI 2.1.

O modelo de 14" começa a ser vendido hoje desde 2 349,00 €. A versão de 16" por 2 849,00 €. Começam a ser enviados para os compradores já na próxima semana.