Depois do iPad, o WhatsApp chega finalmente ao Apple Watch!

O WhatsApp tem desenvolvido novidades que alargam cada vez mais a sua presença. A mais recente foi a sua chegada ao iPad, abrindo assim caminho em mais um produto da Apple. Esta realidade muda agora, com mais uma novidade nesta marca. É agora a vez do Apple Watch ter uma app do WhatsApp.

O WhatsApp chega finalmente ao Apple Watch

Acabou a espera para os utilizadores do Apple Watch! O WhatsApp lançou finalmente uma aplicação dedicada ao smartwatch da Apple, um passo que promete simplificar a troca de mensagens para quem usa este relógio. Até agora, a interação com o WhatsApp no Apple Watch era muito limitada, resumindo-se a notificações básicas, o que deixava muitos utilizadores frustrados.

Com a nova app, tudo muda para os utilizadores do smartphone e do smartwatch da Apple. Embora ainda funcione como um “companheiro” do iPhone, ou seja, o telemóvel tem de estar por perto e ligado para funcionar, ela permite fazer muito mais do que antes:

Ler e responder: é possível ler as mensagens completas e responder com texto, emojis ou através da voz, diretamente do pulso.

é possível ler as mensagens completas e responder com texto, emojis ou através da voz, diretamente do pulso. Lista de conversas: os utilizadores conseguem navegar pela lista de chats recentes, facilitando a escolha da conversa.

os utilizadores conseguem navegar pela lista de chats recentes, facilitando a escolha da conversa. Reações: a app permite enviar reações (emojis) a mensagens específicas, tal como se faz no telemóvel.

a app permite enviar reações (emojis) a mensagens específicas, tal como se faz no telemóvel. Mensagens de voz: é possível ditar e enviar mensagens de voz rapidamente.

é possível ditar e enviar mensagens de voz rapidamente. Composição de novas mensagens: não é preciso esperar por uma notificação; pode-se iniciar uma nova conversa a qualquer momento.

Uma novidade acessível a todos muito em breve

A aplicação liga-se automaticamente ao WhatsApp do iPhone de forma simples e muito direta, facilitando a vida aos utilizadores. Isso remove a necessidade de leitura de códigos QR ou configurações complicadas que muitas vezes acontecem nestes dispositivos.

Este lançamento segue a experiência bem-sucedida do WhatsApp com o Wear OS, o sistema operativo dos smartwatches Android. Embora o objetivo a longo prazo seja ter uma app completamente independente do telemóvel, esta primeira versão é um avanço enorme para quem usa o Apple Watch e quer interagir com o WhatsApp de forma rápida e prática, sem ter de pegar no iPhone constantemente.

Por enquanto, a app está disponível apenas para os testadores beta que usam a versão mais recente do WhatsApp para iOS, através do TestFlight. No entanto, o seu lançamento para o público na App Store deverá ocorrer nas próximas semanas. Depois do que vimos com a chegada do WhatsApp para o iPad, é agora a vez do smartwatch da Apple a receber uma novidade interessante e importante.