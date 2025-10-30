Apple bate novamente o recorde de receitas graças ao iPhone 17

A Apple divulgou os seus resultados financeiros relativos ao terceiro trimestre de 2025, os primeiros a incluir as vendas do iPhone 17. Tal como se esperava, estes foram excecionalmente bons, com a empresa a bater novamente o recorde de receitas, tudo graças ao iPhone 17.

Apple bate novamente o recorde de receitas

A Apple apresentou os resultados financeiros para o 3.º trimestre fiscal de 2025, um dos períodos mais importantes, dado que inclui uma parte das vendas do iPhone. Este ano, os analistas pintaram um quadro positivo graças ao iPhone 17, embora as tarifas de Trump tenham ameaçado estragar a festa. No final, a Apple apresentou um 3.º trimestre de 2025 muito forte, com números que refletem a posição da marca.

Segundo a informação partilhada pela empresa, a Apple registou receitas de 102,466 mil milhões de dólares. Especificamente, as vendas do iPhone cresceram 6,1% este trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. As melhorias na câmara frontal e no ecrã do modelo base , bem como o novo design do iPhone 17 Pro, foram fundamentais para este crescimento.

Outra informação partilhada revelou a base instalada de dispositivos ativos e mostrou que esta atingiu um recorde histórico em todas as categorias de produtos em todo o mundo. Estes resultados prometem e garantem um ano fiscal em que a empresa obteve receitas de 416 mil milhões de dólares.

Tudo aconteceu graças às vendas do iPhone 17

No 3.º trimestre do ano fiscal, que decorre de julho a setembro, a Apple reportou uma receita de 102,466 mil milhões de dólares. Isto representa um aumento de 7,94% face aos 94,930 mil milhões de dólares reportados em outubro de 2024. De notar que este período, embora significativo, não inclui todas as vendas do iPhone 17, uma vez que o lançamento oficial ocorreu a 19 de setembro de 2025.

A receita por categoria de produto no 4º trimestre de 2025 é a seguinte:

iPhone : 49,025 mil milhões de dólares (46,222 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023)

: 49,025 mil milhões de dólares (46,222 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023) iPad : 6,952 mil milhões de dólares (6,950 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023)

: 6,952 mil milhões de dólares (6,950 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023) Mac : 8,726 mil milhões de dólares (7,744 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023)

: 8,726 mil milhões de dólares (7,744 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023) Wearables, artigos para a casa e acessórios : 9,013 mil milhões de dólares (9,042 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023)

: 9,013 mil milhões de dólares (9,042 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023) Serviços: 28,75 mil milhões de dólares (24,972 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023)

O iPhone continua a ser a principal fonte de receitas da empresa, e este trimestre não foi exceção. As vendas do dispositivo móvel ultrapassaram os 49,025 mil milhões de dólares. Outras áreas, como Mac, iPad e Serviços, também apresentaram crescimento neste trimestre.