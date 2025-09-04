Apple prepara pesquisa na web própria com IA para a nova Siri

Enquanto se aguarda a chegada da nova Siri, com IA da Apple, ao iPhone, um novo relatório afirma que os planos da Apple para a sua assistente digital vão muito além do âmbito delineado até agora. A Siri deverá ter uma pesquisa web própria, que terá a IA como base.

De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple trabalha numa nova pesquisa na web com IA para a Siri. Esta deverá ser capaz de rivalizar com o OpenAI e o Perplexity. A ferramenta, internamente denominada "World Knowledge Answers", não é um chatbot LLM, mas sim um sistema baseado em tracking, search e um LLM para fornecer respostas web.

Segundo o relatório, o sistema deverá ser lançado na primavera de 2026 como parte da grande reformulação da Siri. Irá competir com o ChatGPT, o sistema de respostas de pesquisa de IA da Google, e com o Perplexity na obtenção de informação atualizada da web. A Apple poderá posteriormente implementar o mesmo sistema no Safari e no Spotlight para Mac.

A reportagem afirma que a tecnologia por detrás da nova ferramenta "pode ​​vir em parte" da Google. Ao que tudo indica, as duas empresas chegaram a um acordo formal esta semana, no qual a Apple irá testar um modelo de IA desenvolvido pela Google para impulsionar a futura atualização da Siri.

A nova experiência de pesquisa terá uma interface que "utiliza" texto, imagens, vídeos e pontos de interesse locais. Também haverá resumos de IA para resultados mais longos. Esta nova funcionalidade de pesquisa é apenas uma parte de uma reformulação multifacetada da Siri, que está prevista para o próximo ano.

Está também prevista a capacidade de compreender e agir com base no contexto pessoal do utilizador. Falamos de ler e compreender o que está no ecrã e realizar ações dentro das aplicações utilizando um conjunto alargado de interfaces de aplicações denominado "intents".

Tudo isto está planeado para a atualização que deverá corresponder ao iOS 26.4, com lançamento previsto para a primavera. Outros recursos de IA relacionados serão lançados posteriormente, incluindo uma grande reformulação visual da Siri, um recurso de saúde e bem-estar com tecnologia de IA como parte de uma subscrição paga de bem-estar e uma grande atualização da Siri para dispositivos domésticos, para os tornar mais comunicativos.