Chegou finalmente! Já podemos usar o WhatsApp no iPad

Há muitos anos que havia um pedido dos utlizadores do iPad. Não tinha nada a ver com funcionalidades ou novas capacidades; era algo simples. Falamos de ser criada uma versão nativa para o iPad, para que este tablet tivesse o mesmo tratamento que os tablets Android. Esse momento chegou agora e podemos usar o WhatsApp no iPad.

Já podemos usar o WhatsApp no iPad

Este era mesmo um dos pedidos mais frequentes, batendo até novas funcionalidades. Os utilizadores dos produtos da Apple queriam esta versão, para explorar no iPad todas as funcionalidades. Um ecrã mais largo e com melhor leitura certamente que dará muitas mais capacidades e oportunidades.

Assim, é com entusiasmo que o WhatsApp anuncia que existe uma versão da app de mensagens da Meta para iPad. Isso vai trazer todas as funcionalidades favoritas num ecrã maior. Espera-se que o WhatsApp para iPad torna ainda mais fácil estar em contacto com amigos e familiares. Permiterá ainda que se façam chamadas de voz e videochamadas com até 32 pessoas, partilhar o ecrã e usar as câmaras frontais e traseiras.

A Meta tornou o WhatsApp para iPad ideal para executar várias tarefas ao mesmo tempo para que se consiga fazer mais. Permite tirar partido das funcionalidades multitarefa do iPadOS, como o Stage Manager, Split View e Slide Over, para ver várias aplicações ao mesmo tempo.

Meta traz funcionalidades de mensagens

Assim, será possível enviar mensagens enquanto se navega na web ou pesquisar opções para viagem de grupo enquanto se está numa chamada de grupo. O WhatsApp também funciona com o Magic Keyboard e o Apple Pencil. Esta versão recorre à tecnologia da Meta para utilização de vários dispositivos para manter tudo sincronizado entre o iPhone, Mac e outros dispositivos.

Ao mesmo tempo, protege as mensagens pessoais, chamadas e conteúdos multimédia através de encriptação ponto a ponto. Isto acontece em qualquer dispositivo ou plataforma em que se esteja a enviar mensagens. As camadas adicionais de privacidade, como o bloqueio de conversas, ajudam a que se tenham conversas privadas em segurança, mesmo que se partilhe o iPad com outras pessoas.

Claro que isto será apenas o começo para o WhatsApp no iPad. A Meta espera receber o feedback dos utilizadores para o tornar ainda melhor e com mais capacidades. Quem quiser explorar ao máximo esta versão, já a pode descarregar e instalar através da App Store a partir de hoje.