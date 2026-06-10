App Palavras-passe do iOS 27 pode alterar as suas passwords automaticamente

A Apple surpreendeu o público durante a sua conferência WWDC 2026 ao revelar uma nova funcionalidade para a app Palavras-passe que promete simplificar a segurança digital dos utilizadores.

A aplicação Palavras-passe ganha superpoderes com a IA

Durante o evento, a Apple apresentou melhorias que vão integrar o novo iOS 27. Entre as novidades, destaca-se a evolução da aplicação dedicada à gestão de credenciais, lançada originalmente há dois anos como um cofre seguro para dados de acesso, códigos de autenticação de dois fatores e redes Wi-Fi.

Até ao momento, a ferramenta limitava-se a alertar os utilizadores quando detetava passwords repetidas ou expostas em fugas de informação na internet.

Contudo, a resolução destas falhas de segurança exigia sempre uma intervenção manual, algo que está prestes a mudar graças à nova Apple Intelligence.

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Automatização total no combate a passwords expostas

Com a chegada do iOS 27, o sistema operativo será capaz de assumir o controlo e alterar as palavras-passe comprometidas de forma autónoma na maioria dos serviços compatíveis.

Esta capacidade garante que as contas permaneçam protegidas com códigos fortes, exigindo o mínimo esforço por parte do utilizador.

A primeira versão de testes para programadores já se encontra disponível, estando prevista uma versão beta pública para o próximo mês e o lançamento da versão final para todos os utilizadores em setembro.

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