Chegou o novo BYD Dolphin G DM-i com autonomia de 1040 km

A BYD continua a crescer no mercado europeu e tem agora um novo trunfo. Falamos do novo BYD Dolphin G DM-i que oferere autonomia de 1040 km. Não acredita? Saiba como.

A BYD acaba de apresentar o novo DOLPHIN G DM-i, um modelo desenvolvido especificamente para o mercado europeu que promete revolucionar o competitivo segmento B.

O BYD Dolphin G DM-i vem equipado com a mais recente tecnologia híbrida plug-in da fabricante, combinando uma autonomia elétrica de até 105 km com uma autonomia total que pode ultrapassar os 1000 km.

A BYD disponibiliza duas versões (Boost e Confort) da sua bateria Blade Battery de bateria 18,3 kWh, elevando a autonomia em modo elétrico para 105 km segundo o ciclo WLTP.

Quando combinada com o depósito de combustível de 42 litros, a autonomia total pode atingir os 1040 km, tornando o novo modelo particularmente interessante para quem procura reduzir consumos sem abdicar de viagens longas.

Com 4,16 metros de comprimento e uma distância entre eixos de 2,61 metros (medidas bastante generosas para o segmento), o DOLPHIN G DM-i foi concebido para responder às exigências da mobilidade urbana europeia.

Tratando-se de hatchback de segmento B , destaca-se paralelamente pela bagageira com 425 litros de capacidade, valor superior ao de muitos familiares compactos e até alguns SUV. Com os bancos traseiros rebatidos, a capacidade aumenta para 1225 litros.

BYD Dolphin G DM-i vem com tecnologias normalmente presentes em segmentos superiores

Apesar de pertencer ao segmento B, o novo BYD Dolphin G DM-i integra várias tecnologias que normalmente estão apenas disponíveis em outros segmentos. Destaque para:

Ecrã de infotainment até 12,8 polegadas;

Integração com Google Maps e Google Assistant;

Head-Up Display;

Carregamento sem fios para smartphones;

Chave digital NFC;

Câmara de visão 360 graus;

Função Vehicle-to-Load (V2L) para alimentar equipamentos externos.

Em termos de assistência à condução, o DOLPHIN G DM-i inclui sistemas como controlo de velocidade adaptativo, assistência à manutenção na faixa de rodagem, deteção de ângulo morto, alerta de tráfego cruzado, monitorização do condutor e aviso de abertura de portas.

A BYD pretende iniciar a receção de encomendas na Europa em breve, com as primeiras entregas aos clientes previstas para os primeiros meses do segundo semestre de 2026. Ainda não há informação oficial sobre o preço final para o mercado português.

O Pplware já testou este novo modelo. Estejam atentos ao próximo artigo com toda a nossa análise a este modelo.