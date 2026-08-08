Apple adiciona 43 novos aparelhos auditivos compatíveis com o iPhone

Sabia que o seu iPhone pode emparelhar-se diretamente com um aparelho auditivo, permitindo controlar algumas das suas funções, transmitir áudio e, em determinados modelos, até realizar chamadas através do próprio dispositivo? A Apple acaba de reforçar esta integração com 43 novos aparelhos auditivos compatíveis.

A Apple atualizou a sua lista de dispositivos auditivos compatíveis com o programa Made for iPhone (MFi), acrescentando 43 novos aparelhos de 22 marcas.

Com esta atualização, a lista da Apple passa a incluir 623 aparelhos auditivos de 104 marcas, aumentando significativamente as opções disponíveis para quem utiliza um iPhone e necessita de uma solução auditiva compatível com o ecossistema da empresa.

Mais aparelhos auditivos compatíveis com o iPhone

Entre os novos dispositivos encontram-se modelos de fabricantes conhecidos no sector, como Widex, Oticon, Starkey, Bernafon, Audibel, Sonic e MED-EL, mas também várias marcas menos conhecidas no mercado europeu.

A atualização inclui modelos como o Starkey Edge AI, G Series AI e Omega AI, o Widex Allure ARRD1 e Moment MRRLD, o Oticon Engage, Sage e Semper, bem como vários aparelhos da Bernafon, Audibel, Sonic e NuEar.

Entre as novas marcas que passaram a integrar a lista da Apple encontram-se Bellson, MicroSom, Panasonic, RION e Yeasound.

A lista inclui ainda fabricantes como Afflelou, Audigy, GPL, Maico, Makichie, MediTrend, MicroSom, Multisound, NuEar, OuïeZen e SoundGear.

A lista oficial da Apple permite consultar, modelo a modelo, quais os aparelhos compatíveis com iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro.

O que significa Made for iPhone?

O programa Made for iPhone foi criado para permitir que determinados aparelhos auditivos comuniquem diretamente com os equipamentos da Apple.

Isto significa que o utilizador pode emparelhar o aparelho auditivo com o iPhone e, dependendo do modelo, controlar definições, receber áudio e utilizar outras funcionalidades de acessibilidade sem necessitar necessariamente de um dispositivo intermédio.

A Apple indica que os aparelhos MFi podem ser utilizados com iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro, desde que sejam cumpridos os requisitos de sistema.

Há aparelhos com streaming bidirecional

Uma das diferenças mais importantes entre os vários modelos está na forma como o áudio é transmitido. Alguns aparelhos permitem apenas o envio de áudio para o dispositivo auditivo. Outros suportam streaming bidirecional, permitindo também utilizar os microfones integrados no aparelho auditivo.

Na prática, isto pode permitir que o utilizador faça chamadas através do iPhone utilizando os próprios aparelhos auditivos como sistema de áudio e captação de voz.

É uma funcionalidade particularmente interessante para quem procura uma integração mais próxima entre o aparelho auditivo e o smartphone.

O iPhone pode funcionar como microfone

Outra das funcionalidades disponibilizadas pelo ecossistema MFi é o Áudio em direto (Live Listen).

Com esta funcionalidade, o iPhone pode funcionar como um microfone remoto. O som captado pelo smartphone é enviado para os aparelhos auditivos, podendo ser útil quando a pessoa que está a falar se encontra a alguma distância ou em determinados ambientes mais ruidosos.

A Apple inclui esta funcionalidade no conjunto de ferramentas de acessibilidade associadas aos aparelhos auditivos Made for iPhone.

Uma lista global, mas nem todas as marcas estão em Portugal

É importante, contudo, não interpretar a lista da Apple como uma indicação de que todos estes aparelhos podem ser comprados em Portugal.

A lista MFi é global e reúne fabricantes e modelos destinados a diferentes mercados. Por isso, a presença de um aparelho na lista de compatibilidade da Apple não significa necessariamente que exista distribuição oficial desse modelo no mercado português.

E em Portugal? Algumas das marcas incluídas nesta atualização estão disponíveis no mercado português, nomeadamente Widex, Oticon, Starkey, Bernafon, Sonic, MED-EL e Audibel, entre outras. A Widex, por exemplo, mantém uma presença comercial em Portugal e disponibiliza no país vários dos seus aparelhos auditivos, incluindo a gama Widex Allure. (Widex Portugal) Já no caso de marcas como MicroSom, Makichie, RION, Yeasound ou Bellson, a disponibilidade comercial em Portugal não é tão evidente. Assim, o facto de um modelo aparecer na lista Made for iPhone da Apple não significa necessariamente que esteja à venda no nosso país. Para quem procura um aparelho auditivo compatível com o iPhone, é por isso importante confirmar não só a compatibilidade MFi, mas também a disponibilidade do modelo junto de um audiologista ou distribuidor autorizado em Portugal.

Apple reforça a acessibilidade

A expansão da lista Made for iPhone mostra como a Apple continua a apostar na integração dos seus dispositivos com tecnologias de assistência. Com 623 aparelhos de 104 marcas, os utilizadores têm agora um número muito maior de opções para encontrar uma solução auditiva que combine as suas necessidades com a utilização de um iPhone.

Mais do que uma simples certificação de compatibilidade, o sistema permite integrar os aparelhos auditivos diretamente no ecossistema Apple, tornando funções como o controlo dos aparelhos, transmissão de áudio e Áudio em direto parte da experiência habitual de utilização.