Código do iOS 27 deixou escapar um dos segredos (mal guardados) da Apple
Uma das novidades da WWDC 2026 foi a primeira beta do iOS 27 para programadores. Curiosamente, o código da Apple não soube guardar segredo.
Dois nomes que dizem tudo
A primeira beta do iOS 27 foi lançada para programadores, e no código da atualização surgem referências a funcionalidades que só fazem sentido num iPhone dobrável.
O responsável pela descoberta foi o programador Sam Henri Gold, que identificou nas frameworks do sistema duas strings reveladoras: "foldState" e "angleDegrees", termos que o 9to5Mac confirmou de forma independente que não existiam em lado nenhum no iOS 26.
O ângulo da dobradiça e o estado de dobra são condições que só surgem quando um dispositivo muda fisicamente de forma em torno de um pivô mecânico, algo que um iPhone tradicional simplesmente não tem.
also a new MG key to get the total count of built-in displays pic.twitter.com/0uhik5DWRO
— sam henri gold (@samhenrigold) June 8, 2026
Uma API para vários ecrãs
Além das duas strings, há uma terceira descoberta igualmente significativa. Foi adicionada uma nova chave de sistema que conta sobre o número total de ecrãs integrados no dispositivo.
Em todos os iPhones que a Apple alguma vez lançou, esse número é sempre um. Uma API que altera essa contagem só faz sentido se o sistema operativo estiver a ser preparado para um dispositivo onde a resposta pode ser diferente.
iPhone Ultra poderá chegar em setembro
O iPhone dobrável, esperado com o nome "iPhone Ultra", deverá ser anunciado em setembro de 2026 a par do iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, com um design tipo livro que inclui um ecrã interno de cerca de 7,8 polegadas e um ecrã exterior de 5,5 polegadas.
Entre as especificações esperadas contam-se uma moldura em titânio, uma dobradiça em metal líquido, duas câmaras traseiras e o chip A20. Ao contrário da maioria dos dobráveis, o iPhone Ultra deverá ter um formato mais largo do que alto.
Embora a Apple mantenha um silêncio oficial, o iOS 27 fala por si.
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