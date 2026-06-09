Código do iOS 27 deixou escapar um dos segredos (mal guardados) da Apple

Uma das novidades da WWDC 2026 foi a primeira beta do iOS 27 para programadores. Curiosamente, o código da Apple não soube guardar segredo.

Dois nomes que dizem tudo

A primeira beta do iOS 27 foi lançada para programadores, e no código da atualização surgem referências a funcionalidades que só fazem sentido num iPhone dobrável.

O responsável pela descoberta foi o programador Sam Henri Gold, que identificou nas frameworks do sistema duas strings reveladoras: "foldState" e "angleDegrees", termos que o 9to5Mac confirmou de forma independente que não existiam em lado nenhum no iOS 26.

O ângulo da dobradiça e o estado de dobra são condições que só surgem quando um dispositivo muda fisicamente de forma em torno de um pivô mecânico, algo que um iPhone tradicional simplesmente não tem.

Uma API para vários ecrãs

Além das duas strings, há uma terceira descoberta igualmente significativa. Foi adicionada uma nova chave de sistema que conta sobre o número total de ecrãs integrados no dispositivo.

Em todos os iPhones que a Apple alguma vez lançou, esse número é sempre um. Uma API que altera essa contagem só faz sentido se o sistema operativo estiver a ser preparado para um dispositivo onde a resposta pode ser diferente.

iPhone Ultra poderá chegar em setembro

O iPhone dobrável, esperado com o nome "iPhone Ultra", deverá ser anunciado em setembro de 2026 a par do iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, com um design tipo livro que inclui um ecrã interno de cerca de 7,8 polegadas e um ecrã exterior de 5,5 polegadas.

Entre as especificações esperadas contam-se uma moldura em titânio, uma dobradiça em metal líquido, duas câmaras traseiras e o chip A20. Ao contrário da maioria dos dobráveis, o iPhone Ultra deverá ter um formato mais largo do que alto.

Embora a Apple mantenha um silêncio oficial, o iOS 27 fala por si.

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