Transparência salarial: vai poder saber o salário dos seus colegas?

O fim do segredo salarial já deveria ter chegado, mas ainda promete mudar muita coisa no recrutamento e no dia a dia das empresas.

A União Europeia estabeleceu o prazo de 7 de junho de 2026 para que os países membros transpusessem a Diretiva Europeia 2023/970 sobre transparência salarial para as legislações nacionais.

Em Portugal, essa transposição ainda não está concluída, mas as mudanças que a diretiva impõe são relevantes para qualquer pessoa que trabalhe ou procure emprego.

O que é a transparência salarial?

A transparência salarial procura obrigar as empresas a serem mais claras sobre como definem:

Salários;

Aumentos;

Prémios;

Progressões de carreira.

O principal objetivo é combater discriminações, especialmente entre homens e mulheres, quando desempenham trabalho igual ou de valor igual.

Para efeitos desta diretiva, a remuneração inclui não apenas o salário base, mas bónus, subsídios, horas extraordinárias e outros benefícios.

Conforme informámos, em 2024, a Ordem dos Advogados apontava que a transparência salarial era ainda "um tema pouco claro para um número muito significativo de empresas em Portugal".

De facto, o prazo europeu já terminou, mas a diretiva ainda precisa de ser formalmente transposta para a lei portuguesa.

O Governo português ainda não apresentou qualquer proposta, embora vários partidos, como Chega, PCP, CDS e PAN, tenham iniciativas em discussão na Assembleia da República.

Até a transposição ser aprovada, as regras não têm força legal plena em Portugal. Ainda assim, as empresas que queiram estar preparadas devem começar desde já a organizar os seus critérios salariais, processos de recrutamento e mecanismos de resposta aos trabalhadores.

O que muda nos anúncios de emprego?

Uma das alterações mais visíveis acontece logo no recrutamento. As empresas passam a ser obrigadas a indicar a remuneração inicial ou o intervalo salarial da função, seja no anúncio, antes da entrevista ou por outro meio acessível ao candidato.

Desta forma, acabam os processos em que o salário só é revelado na fase final da seleção.

Outro ponto relevante é que as empresas deixam de poder perguntar ao candidato quanto ganha atualmente ou quanto recebia em empregos anteriores. Podem perguntar expectativas, mas não usar o histórico salarial como referência para a proposta.

Assim, um trabalhador que tenha sido mal pago no passado não carrega essa desvantagem para o emprego seguinte.

O que muda para quem está empregado?

Os trabalhadores passam a poder pedir, por escrito, informação sobre os níveis médios de remuneração de colegas que desempenhem funções iguais ou de valor igual, dados agregados, desagregados por sexo. A empresa tem até dois meses para responder.

Ainda que não passe a ser possível saber o salário exato de um colega em específico, os trabalhadores vão poder detetar desigualdades injustificadas com mais facilidade.

As empresas ficam ainda obrigadas a disponibilizar critérios claros para salários, promoções e progressões de carreira. Diferenças salariais continuam a ser legais, mas têm de ser explicáveis e documentadas.

Uma das mudanças laborais mais significativas

Para os trabalhadores, a transparência salarial representa mais informação e mais poder negocial.

Para as empresas, significa mais responsabilidade e menos espaço para opacidade.