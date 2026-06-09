Transparência salarial: vai poder saber o salário dos seus colegas?
O fim do segredo salarial já deveria ter chegado, mas ainda promete mudar muita coisa no recrutamento e no dia a dia das empresas.
A União Europeia estabeleceu o prazo de 7 de junho de 2026 para que os países membros transpusessem a Diretiva Europeia 2023/970 sobre transparência salarial para as legislações nacionais.
Em Portugal, essa transposição ainda não está concluída, mas as mudanças que a diretiva impõe são relevantes para qualquer pessoa que trabalhe ou procure emprego.
O que é a transparência salarial?
A transparência salarial procura obrigar as empresas a serem mais claras sobre como definem:
- Salários;
- Aumentos;
- Prémios;
- Progressões de carreira.
O principal objetivo é combater discriminações, especialmente entre homens e mulheres, quando desempenham trabalho igual ou de valor igual.
Para efeitos desta diretiva, a remuneração inclui não apenas o salário base, mas bónus, subsídios, horas extraordinárias e outros benefícios.
Conforme informámos, em 2024, a Ordem dos Advogados apontava que a transparência salarial era ainda "um tema pouco claro para um número muito significativo de empresas em Portugal".
De facto, o prazo europeu já terminou, mas a diretiva ainda precisa de ser formalmente transposta para a lei portuguesa.
O Governo português ainda não apresentou qualquer proposta, embora vários partidos, como Chega, PCP, CDS e PAN, tenham iniciativas em discussão na Assembleia da República.
Até a transposição ser aprovada, as regras não têm força legal plena em Portugal. Ainda assim, as empresas que queiram estar preparadas devem começar desde já a organizar os seus critérios salariais, processos de recrutamento e mecanismos de resposta aos trabalhadores.
O que muda nos anúncios de emprego?
Uma das alterações mais visíveis acontece logo no recrutamento. As empresas passam a ser obrigadas a indicar a remuneração inicial ou o intervalo salarial da função, seja no anúncio, antes da entrevista ou por outro meio acessível ao candidato.
Desta forma, acabam os processos em que o salário só é revelado na fase final da seleção.
Outro ponto relevante é que as empresas deixam de poder perguntar ao candidato quanto ganha atualmente ou quanto recebia em empregos anteriores. Podem perguntar expectativas, mas não usar o histórico salarial como referência para a proposta.
Assim, um trabalhador que tenha sido mal pago no passado não carrega essa desvantagem para o emprego seguinte.
O que muda para quem está empregado?
Os trabalhadores passam a poder pedir, por escrito, informação sobre os níveis médios de remuneração de colegas que desempenhem funções iguais ou de valor igual, dados agregados, desagregados por sexo. A empresa tem até dois meses para responder.
Ainda que não passe a ser possível saber o salário exato de um colega em específico, os trabalhadores vão poder detetar desigualdades injustificadas com mais facilidade.
As empresas ficam ainda obrigadas a disponibilizar critérios claros para salários, promoções e progressões de carreira. Diferenças salariais continuam a ser legais, mas têm de ser explicáveis e documentadas.
Uma das mudanças laborais mais significativas
Para os trabalhadores, a transparência salarial representa mais informação e mais poder negocial.
Para as empresas, significa mais responsabilidade e menos espaço para opacidade.
Nunca vão saber pois é debaixo da mesa
e alguns de joelhos …
Discordo completamente, embora entenda. O Ganho Salarial deve ser privado, podem é dar uma estimativa e ainda assim… agora dos politicos, governo, altos cargos ai sim concordo.
Abertura nos valores dos salários é o que faz puxar os salarios para cima.
Malta tapadinha não vê isso e pensa que tem de manter tudo em segredo com medo de ainda lhe baixarem o ordenado XD
Cargos públicos o valor tem de ser público no privado não.
Ninguem tem nada a ver com o acordei com o Patrão e eu nao tenho nada a ver como que outros negociaram.
E se o patrão por seres mulher te dá 800€ e a aos homnens dá 1000€? achas correto?
Isso não existe em lado nenhum, é invenções.
Se as mulheres ganhassem menos que os homens pelo mesmo trabalho os capitalistas só tinham mulheres a trabalhar para eles.
Claro que tem a ver, se temos a mesma função e fazemos o mesmo trabalho o salário tem que ser o mesmo