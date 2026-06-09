Matemático que previu três Mundiais aponta o vencedor de 2026, e coloca Portugal na final

Um matemático alemão que acertou nos três últimos campeões do mundo voltou a ligar o seu modelo estatístico e já tem um vencedor para o Mundial 2026.

Com o Campeonato do Mundo a arrancar em breve nos Estados Unidos, México e Canadá, as apostas e previsões multiplicam-se. Contudo, nem todas têm o mesmo peso.

O economista e matemático alemão, Joachim Klement, tem uma credencial que poucos conseguem apresentar, tendo acertado nos três últimos vencedores da competição: a Alemanha no Brasil em 2014; França na Rússia em 2018; e a Argentina no Qatar em 2022.

Uma fórmula que nasceu do ceticismo

Curiosamente, o modelo de Klement nasceu com o objetivo oposto. Ao Der Spiegel, conforme citado pelo ESPN, o matemático admitiu que começou por querer provar que prever o vencedor de um Mundial era praticamente impossível, e ficou chocado quando acertou logo na primeira tentativa, em 2014.

O modelo combina variáveis estatísticas, económicas e demográficas para estimar probabilidades de sucesso. Entre os fatores considerados estão os seguintes:

PIB per capita;

Dimensão da população;

Cultura futebolística do país;

Ranking FIFA.

Esta abordagem é diferente das previsões baseadas apenas no desempenho recente das equipas.

Portugal chega à final e perde com os Países Baixos

Para o Mundial 2026, Klement aponta os Países Baixos como campeões, com uma vitória sobre Espanha nas meias-finais e uma final disputada frente a Portugal, da qual os neerlandeses sairiam vencedores.

Do outro lado do quadro, Portugal eliminaria a Inglaterra na outra meia-final.

Os Países Baixos procuram o seu primeiro título mundial após três finais perdidas, um historial que torna a previsão ainda mais apetecível para os adeptos neerlandeses.

É como jogar na lotaria

Apesar do historial impressionante, é o próprio Klement a pedir cautela.

É completamente irracional. É como lançar uma moeda ao ar. Podes prever que vai sair cara quatro vezes seguidas, e pode até acontecer. Mas isso não garante que aconteça de novo.

Neste sentido, o matemático desaconselha veementemente que alguém faça apostas com base nas suas previsões.