Matemático que previu três Mundiais aponta o vencedor de 2026, e coloca Portugal na final
Um matemático alemão que acertou nos três últimos campeões do mundo voltou a ligar o seu modelo estatístico e já tem um vencedor para o Mundial 2026.
Com o Campeonato do Mundo a arrancar em breve nos Estados Unidos, México e Canadá, as apostas e previsões multiplicam-se. Contudo, nem todas têm o mesmo peso.
O economista e matemático alemão, Joachim Klement, tem uma credencial que poucos conseguem apresentar, tendo acertado nos três últimos vencedores da competição: a Alemanha no Brasil em 2014; França na Rússia em 2018; e a Argentina no Qatar em 2022.
Uma fórmula que nasceu do ceticismo
Curiosamente, o modelo de Klement nasceu com o objetivo oposto. Ao Der Spiegel, conforme citado pelo ESPN, o matemático admitiu que começou por querer provar que prever o vencedor de um Mundial era praticamente impossível, e ficou chocado quando acertou logo na primeira tentativa, em 2014.
O modelo combina variáveis estatísticas, económicas e demográficas para estimar probabilidades de sucesso. Entre os fatores considerados estão os seguintes:
- PIB per capita;
- Dimensão da população;
- Cultura futebolística do país;
- Ranking FIFA.
Esta abordagem é diferente das previsões baseadas apenas no desempenho recente das equipas.
German economist Joachim Klement predicts the Netherlands will win the 2026 #FIFA World Cup, defeating Portugal in the final according to his latest econometric tournament model.
The forecast projects the Netherlands eliminating France and Spain in the knockout rounds, while… pic.twitter.com/pnT4ynSRKr
— WorldVisualized (@WV_on_X) May 26, 2026
Portugal chega à final e perde com os Países Baixos
Para o Mundial 2026, Klement aponta os Países Baixos como campeões, com uma vitória sobre Espanha nas meias-finais e uma final disputada frente a Portugal, da qual os neerlandeses sairiam vencedores.
Do outro lado do quadro, Portugal eliminaria a Inglaterra na outra meia-final.
Os Países Baixos procuram o seu primeiro título mundial após três finais perdidas, um historial que torna a previsão ainda mais apetecível para os adeptos neerlandeses.
É como jogar na lotaria
Apesar do historial impressionante, é o próprio Klement a pedir cautela.
É completamente irracional. É como lançar uma moeda ao ar. Podes prever que vai sair cara quatro vezes seguidas, e pode até acontecer. Mas isso não garante que aconteça de novo.
Neste sentido, o matemático desaconselha veementemente que alguém faça apostas com base nas suas previsões.
Deixei de ler quando vi Portugal a ganhar à Argentina. Deve ter considerado o PIB per capita da Argentina…só pode.
Para ser verdade primeiro precisa de haver a final…